Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με οκτώ αθλητές και εννέα αθλήτριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ των 19 μελών της εθνικής ομάδας.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο βρίσκεται προ των πυλών, το πρωί του Σαββάτου (13/9, 01:30) η δράση ξεκινά με τα 35 χλμ. ανδρών και γυναικών και μαζί η προσπάθεια των μελών της εθνικής ομάδας.

Ο ελληνικός στίβος θα εκπροσωπηθεί με οκτώ αθλητές και εννέα αθλήτριες. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα πάρει μέρος στο 7ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, και στο 6ο η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Ντεμπούτο θα κάνουν η Οξάνα Κορένεβα, η Σοφία Αλικανιώτη, ο Γιάννης Ρίζος, ο Δημήτρης Παυλίδης, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η Παναγιώτα Τσινοπούλου και ο Άγγελος Μαντζουράνης, που είναι και το νεαρότερο μέλος (21 ετών) της ελληνικής ομάδας.

Μίλτος Τεντόγλου (Μήκος)

Ημερομηνία γέννησης: 18/3/1998

Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 8.65μ. (2024)

Φετινό ρεκόρ: 8,46μ.

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2017 19ος 7,79μ.

2019 10ος 7,79μ.

2022 2ος 8,32μ.

2023 1ος 8,52μ.

Miltiadis Tentoglou is 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵! 🥇



The Greek has now won 𝑨𝑳𝑳 major long jump titles! 👏👏👏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/VzxYMj1ITX August 24, 2023

Εμμανουήλ Καραλής (Επί κοντώ)

Ημερομηνία γέννησης: 20/8/1999

Σύλλογος: Ολυμπιακός

Ατομικό ρεκόρ: 6,08μ. 2025 (Πανελλήνιο ρεκόρ)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2017 21ος 5,45μ.

2019 15ος 5,60μ.

2022 22ος 5,50μ.

2023 Τρία άκυρα άλματα

The fourth highest vaulter in history! 🤯



Emmanouil Karalis 🇬🇷 clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m at the Greek Championships! 🚀



Updated all-time pole vault list:



🇸🇪 Armand Duplantis 6.28m

🇫🇷 Renaud Lavillenie 6.16m

🇺🇦 Sergey Bubka 6.15m

🇬🇷 Emmanouil Karalis 6.08m 🆕

🇺🇸 KC Lightfoot 6.07m pic.twitter.com/2RsX1pOI39 August 2, 2025

Γιάννης Ρίζος (Επί κοντώ)

Ημερομηνία γέννησης: 2/3/2000

Σύλλογος: ΑΣ Άρης

Ατομικό ρεκόρ: 5,73μ. (2025)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Δημήτρης Παυλίδης (Δισκοβολία)

Ημερομηνία γέννησης: 21/9/2003

Σύλλογος: ΑΣ Κιλκίς ΑΙΑΣ

Ατομικό ρεκόρ: 65,11μ. (2025 Πανελλήνιο ρεκόρ)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Ο Δημήτρης Παυλίδης

Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφυροβολία)

Ημερομηνία γέννησης: 26/4/2000

Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανίων

Ατομικό ρεκόρ: 78,20μ. (2020)

Φετινό ρεκόρ: 76,52μ.

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2019 23ος 72,96μ.

2022 9ος 77,04μ.

2023 14ος 74,05μ.

Κώστας Ζάλτος (Σφυροβολία)

Ημερομηνία γέννησης: 5/2/2000

Σύλλογος: ΓΣ Μανδρών

Ατομικό ρεκόρ: 78,08μ. (2025)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2023 30ός 69,98μ.

Οι Χρήστος Φραντζεσκάκης και Κώστας Ζάλτος

Άγγελος Μαντζουράνης (Σφυροβολία)

Ημερομηνία γέννησης: 1/5/2004

Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 78,61μ. (2025)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)

Ημερομηνία γέννησης: 18/9/1988

Σύλλογος: Παμμηλιακός ΑΣ

Ατομικά ρεκόρ

20 χλμ. βάδην 1ώρ.21:12 (2012 Πανελλήνιο ρεκόρ)

35 χλμ. βάδην 2ώρ.34.48 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)

Φετινά ρεκόρ

20 χλμ. βάδην 1ώρ.23:54

35 χλμ. βάδην 2ώρ.37:07

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 7η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2013 16ος 1ώρ.23:48 (20 χλμ.)

2015 25ος 1ώρ.24:11 (20 χλμ.)

2015 Εγκατέλειψε (50 χλμ.)

2017 42ος 1ώρ.23:56 (20 χλμ.)

2019 17ος 4ώρ.22:39 (50 χλμ.)

2022 29ος 2ώρ.34:48 (35 χλμ.)

2023 38ος 1ώρ.24:26 (20 χλμ.)

2023 Εγκατέλειψε (35 χλμ.)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)

Ημερομηνία γέννησης: 21/3/1984

Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικά ρεκόρ

20 χλμ. 1ώρ.28:12 (2023 Πσνελλήνιο ρεκόρ)

35 χλμ. 2ώρ.41:58 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)

Φετινά ρεκόρ

20 χλμ. 1ώρ.29:16

35 χλμ. 2ώρ.47.42

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 6η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2013 32η 1ώρ.33:42 (20 χλμ.)

2017 24η 1ώρ.32:03 (20 χλμ.)

2019 22η 1ώρ.39:26 (20 χλμ.)

2022 4η 2ώρ.41:58 (35 χλμ.)

2023 15η 1ώρ.30:19 (20 χλμ.)

2023 3η 2ώρ.43.22 (35 χλμ.)

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ. - 200μ.)

Ημερομηνία γέννησης: 30/6/2003

Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικά ρεκόρ

100μ. 11.21 (2023)

200μ. 22.84 (2024)

Φετινά ρεκόρ

100μ. 11.26

200μ. 22.97

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2023 22η 23.15 (200μ.)

Ελίνα Τζένγκο (Ακοντισμός)

Ημερομηνία γέννησης: 2/9/2002

Σύλλογος: ΑΣ Κένταυρος

Ατομικό ρεκόρ: 65,81μ. (2022)

Φετινό ρεκόρ: 64,90μ.

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2022 20ή 58,15μ.

2023 30ή 54,27μ.

💥 Η Ελίνα Τζένγκο έλαμψε στη Ζυρίχη! Στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό Diamond League κατέκτησε τη νίκη με βολή στα 64,57 μ., εξασφαλίζοντας από την πρώτη της προσπάθεια το διαμάντι.



💎 Το έβδομο ελληνικό στη διοργάνωση!



Συγχαρητήρια Ελίνα! 👏👏#DiamondLeague #ZurichDL pic.twitter.com/HwvMvFmx9P — ΕΡΤ (@ertofficial_) August 28, 2025

Τατιάνα Γκούσιν (Ύψος)

Ημερομηνία γέννησης: 26/1/1994

Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 1,94μ. (2024)

Φετινό ρεκόρ: 1,91μ.

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2017 26η 1,85μ.

2022 13η 1,90μ.

2023 17η 1,89μ.

Αριάδνη Αδαμοπούλου (Επί κοντώ)

Ημερομηνία γέννησης: 19/12/2000

Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 4,50μ. (2024)

Φετινό ρεκόρ: 4,46μ.

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η



Οι Αριάδνη Αδαμοποούλου και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Οξάνα Κορένεβα (Τριπλούν)

Ημερομηνία γέννησης: 29/9/1992

Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 14,03μ (2025)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Σταματία Σκαρβέλη (Σφυροβολία)

Ημερομηνία γέννησης: 17/8/195

Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ατομικό ρεκόρ: 71,95μ. (2025)

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2019 17η 69,65μ.

2022 26η 67,20μ.

2023 26η 67,53μ.

Οι Οξάνα Κορένεβα και Σταματία Σκαρβέλη

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)

Ημερομηνία γέννησης: 5/9/1996

Σύλλογος: Πανελλήνιος ΓΣ

Ατομικό ρεκόρ

20 χλμ. 1ώρ.32:53 (2021)

Φετινό ρεκόρ

20χλμ. 1ώρ.36:54

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

2022 28η 1ώρ.37.20 (20 χλμ.)

2023 Δεν αγωνίστηκε

Παναγιώτα Τσινοπούλου

Ημερομηνία γέννησης: 16/10/1990

Σύλλογος: ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας

Ατομικό ρεκόρ

20 χλμ. 1ώρ.31:39 (2020)

Φετινό ρεκόρ

20 χλμ. 1ώρ.41:57

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Η Όλγα Φιάσκα

Όλφα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)

Ημερομηνία γέννησης: 9/11/2001

Σύλλογος: Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης

Ατομικό ρεκόρ

35 χλμ. 2ώρ.58:44 (2023)

Φετινό ρεκόρ

35 χλμ. 3ώρ.02:48

Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Οι Σοφία Αλικανιώτη και Χριστίνα Παπαδοπούλου

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)

Ημερομηνία γέννησης: 27/4/1998

Σύλλογος: Πανναξιακός ΑΟ

Ατομικό ρεκόρ

35 χλμ. 3ώρ.09:21 (2023)

Φετινό ρεκόρ