Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το προφίλ των 19 της Ελλάδας στο Τόκιο

Δημήτρης Ντζάνης
O Μίλτος Τεντόγλου

bet365

Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με οκτώ αθλητές και εννέα αθλήτριες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ των 19 μελών της εθνικής ομάδας.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο βρίσκεται προ των πυλών, το πρωί του Σαββάτου (13/9, 01:30) η δράση ξεκινά με τα 35 χλμ. ανδρών και γυναικών και μαζί η προσπάθεια των μελών της εθνικής ομάδας.

Ο ελληνικός στίβος θα εκπροσωπηθεί με οκτώ αθλητές και εννέα αθλήτριες. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα πάρει μέρος στο 7ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, και στο 6ο η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Ντεμπούτο θα κάνουν η Οξάνα Κορένεβα, η Σοφία Αλικανιώτη, ο Γιάννης Ρίζος, ο Δημήτρης Παυλίδης, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η Παναγιώτα Τσινοπούλου και ο Άγγελος Μαντζουράνης, που είναι και το νεαρότερο μέλος (21 ετών) της ελληνικής ομάδας.

Δείτε Επίσης

Καραλής: «Να αναγκάσω τον Ντουπλάντις να κάνει περισσότερα από έξι άλματα» (vid)
Καραλής: «Να αναγκάσω τον Ντουπλάντις να κάνει περισσότερα από έξι άλματα»

Μίλτος Τεντόγλου (Μήκος)

  • Ημερομηνία γέννησης: 18/3/1998
  • Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
  • Ατομικό ρεκόρ: 8.65μ. (2024)
  • Φετινό ρεκόρ: 8,46μ.
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

 
  • 2017 19ος 7,79μ.
  • 2019 10ος 7,79μ.
  • 2022 2ος 8,32μ.
  • 2023 1ος 8,52μ.

Εμμανουήλ Καραλής (Επί κοντώ)

  • Ημερομηνία γέννησης: 20/8/1999
  • Σύλλογος: Ολυμπιακός
  • Ατομικό ρεκόρ: 6,08μ. 2025 (Πανελλήνιο ρεκόρ)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2017 21ος 5,45μ.
  • 2019 15ος 5,60μ.
  • 2022 22ος 5,50μ.
  • 2023 Τρία άκυρα άλματα

Γιάννης Ρίζος (Επί κοντώ)

  • Ημερομηνία γέννησης: 2/3/2000
  • Σύλλογος: ΑΣ Άρης
  • Ατομικό ρεκόρ: 5,73μ. (2025)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Δημήτρης Παυλίδης (Δισκοβολία)

  • Ημερομηνία γέννησης: 21/9/2003
  • Σύλλογος: ΑΣ Κιλκίς ΑΙΑΣ
  • Ατομικό ρεκόρ: 65,11μ. (2025 Πανελλήνιο ρεκόρ)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
pavlidis
Ο Δημήτρης Παυλίδης

Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφυροβολία)

  • Ημερομηνία γέννησης: 26/4/2000
  • Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανίων
  • Ατομικό ρεκόρ: 78,20μ. (2020)
  • Φετινό ρεκόρ: 76,52μ.
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2019 23ος 72,96μ.
  • 2022 9ος 77,04μ.
  • 2023 14ος 74,05μ.

Κώστας Ζάλτος (Σφυροβολία)

  • Ημερομηνία γέννησης: 5/2/2000
  • Σύλλογος: ΓΣ Μανδρών
  • Ατομικό ρεκόρ: 78,08μ. (2025)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2023 30ός 69,98μ.

zaltos
Οι Χρήστος Φραντζεσκάκης και Κώστας Ζάλτος

Άγγελος Μαντζουράνης (Σφυροβολία)

  • Ημερομηνία γέννησης: 1/5/2004
  • Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
  • Ατομικό ρεκόρ: 78,61μ. (2025)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)

  • Ημερομηνία γέννησης: 18/9/1988
  • Σύλλογος: Παμμηλιακός ΑΣ

Ατομικά ρεκόρ

  • 20 χλμ. βάδην 1ώρ.21:12 (2012 Πανελλήνιο ρεκόρ)
  • 35 χλμ. βάδην 2ώρ.34.48 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)

Φετινά ρεκόρ

  • 20 χλμ. βάδην 1ώρ.23:54
  • 35 χλμ. βάδην 2ώρ.37:07
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 7η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2013 16ος 1ώρ.23:48 (20 χλμ.)
  • 2015 25ος 1ώρ.24:11 (20 χλμ.)
  • 2015 Εγκατέλειψε (50 χλμ.)
  • 2017 42ος 1ώρ.23:56 (20 χλμ.)
  • 2019 17ος 4ώρ.22:39 (50 χλμ.)
  • 2022 29ος 2ώρ.34:48 (35 χλμ.)
  • 2023 38ος 1ώρ.24:26 (20 χλμ.)
  • 2023 Εγκατέλειψε (35 χλμ.)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)

  • Ημερομηνία γέννησης: 21/3/1984
  • Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικά ρεκόρ

  • 20 χλμ. 1ώρ.28:12 (2023 Πσνελλήνιο ρεκόρ)
  • 35 χλμ. 2ώρ.41:58 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)

Φετινά ρεκόρ

  • 20 χλμ. 1ώρ.29:16
  • 35 χλμ. 2ώρ.47.42
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 6η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2013 32η 1ώρ.33:42 (20 χλμ.)
  • 2017 24η 1ώρ.32:03 (20 χλμ.)
  • 2019 22η 1ώρ.39:26 (20 χλμ.)
  • 2022 4η 2ώρ.41:58 (35 χλμ.)
  • 2023 15η 1ώρ.30:19 (20 χλμ.)
  • 2023 3η 2ώρ.43.22 (35 χλμ.)

ntrismpioti

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ. - 200μ.)

  • Ημερομηνία γέννησης: 30/6/2003
  • Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικά ρεκόρ

  • 100μ. 11.21 (2023)
  • 200μ. 22.84 (2024)

Φετινά ρεκόρ

  • 100μ. 11.26
  • 200μ. 22.97
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2023 22η 23.15 (200μ.)

Ελίνα Τζένγκο (Ακοντισμός)

  • Ημερομηνία γέννησης: 2/9/2002
  • Σύλλογος: ΑΣ Κένταυρος
  • Ατομικό ρεκόρ: 65,81μ. (2022)
  • Φετινό ρεκόρ: 64,90μ.
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2022 20ή 58,15μ.
  • 2023 30ή 54,27μ.

Τατιάνα Γκούσιν (Ύψος)

  • Ημερομηνία γέννησης: 26/1/1994
  • Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
  • Ατομικό ρεκόρ: 1,94μ. (2024)
  • Φετινό ρεκόρ: 1,91μ.
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2017 26η 1,85μ.
  • 2022 13η 1,90μ.
  • 2023 17η 1,89μ.

Αριάδνη Αδαμοπούλου (Επί κοντώ)

  • Ημερομηνία γέννησης: 19/12/2000
  • Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
  • Ατομικό ρεκόρ: 4,50μ. (2024)
  • Φετινό ρεκόρ: 4,46μ.
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
adamopoulou
Οι Αριάδνη Αδαμοποούλου και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Οξάνα Κορένεβα (Τριπλούν)

  • Ημερομηνία γέννησης: 29/9/1992
  • Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
  • Ατομικό ρεκόρ: 14,03μ (2025)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

Σταματία Σκαρβέλη (Σφυροβολία)

  • Ημερομηνία γέννησης: 17/8/195
  • Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος»
  • Ατομικό ρεκόρ: 71,95μ. (2025)
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2019 17η 69,65μ.
  • 2022 26η 67,20μ.
  • 2023 26η 67,53μ.
skarveli
Οι Οξάνα Κορένεβα και Σταματία Σκαρβέλη

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)

  • Ημερομηνία γέννησης: 5/9/1996
  • Σύλλογος: Πανελλήνιος ΓΣ

Ατομικό ρεκόρ

  • 20 χλμ. 1ώρ.32:53 (2021)

Φετινό ρεκόρ

  • 20χλμ. 1ώρ.36:54
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η

Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

  • 2022 28η 1ώρ.37.20 (20 χλμ.)
  • 2023 Δεν αγωνίστηκε

Παναγιώτα Τσινοπούλου

  • Ημερομηνία γέννησης: 16/10/1990
  • Σύλλογος: ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας

Ατομικό ρεκόρ

  • 20 χλμ. 1ώρ.31:39 (2020)

Φετινό ρεκόρ

  • 20 χλμ. 1ώρ.41:57
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
fiaska
Η Όλγα Φιάσκα

Όλφα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)

  • Ημερομηνία γέννησης: 9/11/2001
  • Σύλλογος: Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης

Ατομικό ρεκόρ

  • 35 χλμ. 2ώρ.58:44 (2023)

Φετινό ρεκόρ

  • 35 χλμ. 3ώρ.02:48
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η

alikanioti
Οι Σοφία Αλικανιώτη και Χριστίνα Παπαδοπούλου

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)

  • Ημερομηνία γέννησης: 27/4/1998
  • Σύλλογος: Πανναξιακός ΑΟ

Ατομικό ρεκόρ

  • 35 χλμ. 3ώρ.09:21 (2023)

Φετινό ρεκόρ

  • 35 χλμ. 3ώρ.14:29
  • Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος, Nίκος Ζάγκας
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Τελευταία Νέα