Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Το προφίλ των 19 της Ελλάδας στο Τόκιο
- Μίλτος Τεντόγλου (Μήκος)
- Εμμανουήλ Καραλής (Επί κοντώ)
- Γιάννης Ρίζος (Επί κοντώ)
- Δημήτρης Παυλίδης (Δισκοβολία)
- Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφυροβολία)
- Κώστας Ζάλτος (Σφυροβολία)
- Άγγελος Μαντζουράνης (Σφυροβολία)
- Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)
- Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)
- Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ. - 200μ.)
- Ελίνα Τζένγκο (Ακοντισμός)
- Τατιάνα Γκούσιν (Ύψος)
- Αριάδνη Αδαμοπούλου (Επί κοντώ)
- Οξάνα Κορένεβα (Τριπλούν)
- Σταματία Σκαρβέλη (Σφυροβολία)
- Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)
- Παναγιώτα Τσινοπούλου
- Όλφα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)
- Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο βρίσκεται προ των πυλών, το πρωί του Σαββάτου (13/9, 01:30) η δράση ξεκινά με τα 35 χλμ. ανδρών και γυναικών και μαζί η προσπάθεια των μελών της εθνικής ομάδας.
Ο ελληνικός στίβος θα εκπροσωπηθεί με οκτώ αθλητές και εννέα αθλήτριες. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα πάρει μέρος στο 7ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, και στο 6ο η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.
Ντεμπούτο θα κάνουν η Οξάνα Κορένεβα, η Σοφία Αλικανιώτη, ο Γιάννης Ρίζος, ο Δημήτρης Παυλίδης, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η Παναγιώτα Τσινοπούλου και ο Άγγελος Μαντζουράνης, που είναι και το νεαρότερο μέλος (21 ετών) της ελληνικής ομάδας.
Μίλτος Τεντόγλου (Μήκος)
- Ημερομηνία γέννησης: 18/3/1998
- Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
- Ατομικό ρεκόρ: 8.65μ. (2024)
- Φετινό ρεκόρ: 8,46μ.
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2017 19ος 7,79μ.
- 2019 10ος 7,79μ.
- 2022 2ος 8,32μ.
- 2023 1ος 8,52μ.
Miltiadis Tentoglou is 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵! 🥇
The Greek has now won 𝑨𝑳𝑳 major long jump titles! 👏👏👏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/VzxYMj1ITX— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 24, 2023
Εμμανουήλ Καραλής (Επί κοντώ)
- Ημερομηνία γέννησης: 20/8/1999
- Σύλλογος: Ολυμπιακός
- Ατομικό ρεκόρ: 6,08μ. 2025 (Πανελλήνιο ρεκόρ)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 5η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2017 21ος 5,45μ.
- 2019 15ος 5,60μ.
- 2022 22ος 5,50μ.
- 2023 Τρία άκυρα άλματα
The fourth highest vaulter in history! 🤯
Emmanouil Karalis 🇬🇷 clears 6️⃣.0️⃣8️⃣m at the Greek Championships! 🚀
Updated all-time pole vault list:
🇸🇪 Armand Duplantis 6.28m
🇫🇷 Renaud Lavillenie 6.16m
🇺🇦 Sergey Bubka 6.15m
🇬🇷 Emmanouil Karalis 6.08m 🆕
🇺🇸 KC Lightfoot 6.07m pic.twitter.com/2RsX1pOI39— European Athletics (@EuroAthletics) August 2, 2025
Γιάννης Ρίζος (Επί κοντώ)
- Ημερομηνία γέννησης: 2/3/2000
- Σύλλογος: ΑΣ Άρης
- Ατομικό ρεκόρ: 5,73μ. (2025)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Δημήτρης Παυλίδης (Δισκοβολία)
- Ημερομηνία γέννησης: 21/9/2003
- Σύλλογος: ΑΣ Κιλκίς ΑΙΑΣ
- Ατομικό ρεκόρ: 65,11μ. (2025 Πανελλήνιο ρεκόρ)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφυροβολία)
- Ημερομηνία γέννησης: 26/4/2000
- Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανίων
- Ατομικό ρεκόρ: 78,20μ. (2020)
- Φετινό ρεκόρ: 76,52μ.
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2019 23ος 72,96μ.
- 2022 9ος 77,04μ.
- 2023 14ος 74,05μ.
Κώστας Ζάλτος (Σφυροβολία)
- Ημερομηνία γέννησης: 5/2/2000
- Σύλλογος: ΓΣ Μανδρών
- Ατομικό ρεκόρ: 78,08μ. (2025)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2023 30ός 69,98μ.
Άγγελος Μαντζουράνης (Σφυροβολία)
- Ημερομηνία γέννησης: 1/5/2004
- Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
- Ατομικό ρεκόρ: 78,61μ. (2025)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)
- Ημερομηνία γέννησης: 18/9/1988
- Σύλλογος: Παμμηλιακός ΑΣ
Ατομικά ρεκόρ
- 20 χλμ. βάδην 1ώρ.21:12 (2012 Πανελλήνιο ρεκόρ)
- 35 χλμ. βάδην 2ώρ.34.48 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)
Φετινά ρεκόρ
- 20 χλμ. βάδην 1ώρ.23:54
- 35 χλμ. βάδην 2ώρ.37:07
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 7η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2013 16ος 1ώρ.23:48 (20 χλμ.)
- 2015 25ος 1ώρ.24:11 (20 χλμ.)
- 2015 Εγκατέλειψε (50 χλμ.)
- 2017 42ος 1ώρ.23:56 (20 χλμ.)
- 2019 17ος 4ώρ.22:39 (50 χλμ.)
- 2022 29ος 2ώρ.34:48 (35 χλμ.)
- 2023 38ος 1ώρ.24:26 (20 χλμ.)
- 2023 Εγκατέλειψε (35 χλμ.)
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20 χλμ. - 35 χλμ. βάδην)
- Ημερομηνία γέννησης: 21/3/1984
- Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας
Ατομικά ρεκόρ
- 20 χλμ. 1ώρ.28:12 (2023 Πσνελλήνιο ρεκόρ)
- 35 χλμ. 2ώρ.41:58 (2022 Πανελλήνιο ρεκόρ)
Φετινά ρεκόρ
- 20 χλμ. 1ώρ.29:16
- 35 χλμ. 2ώρ.47.42
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 6η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2013 32η 1ώρ.33:42 (20 χλμ.)
- 2017 24η 1ώρ.32:03 (20 χλμ.)
- 2019 22η 1ώρ.39:26 (20 χλμ.)
- 2022 4η 2ώρ.41:58 (35 χλμ.)
- 2023 15η 1ώρ.30:19 (20 χλμ.)
- 2023 3η 2ώρ.43.22 (35 χλμ.)
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100μ. - 200μ.)
- Ημερομηνία γέννησης: 30/6/2003
- Σύλλογος: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας
Ατομικά ρεκόρ
- 100μ. 11.21 (2023)
- 200μ. 22.84 (2024)
Φετινά ρεκόρ
- 100μ. 11.26
- 200μ. 22.97
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 2η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2023 22η 23.15 (200μ.)
Ελίνα Τζένγκο (Ακοντισμός)
- Ημερομηνία γέννησης: 2/9/2002
- Σύλλογος: ΑΣ Κένταυρος
- Ατομικό ρεκόρ: 65,81μ. (2022)
- Φετινό ρεκόρ: 64,90μ.
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2022 20ή 58,15μ.
- 2023 30ή 54,27μ.
💥 Η Ελίνα Τζένγκο έλαμψε στη Ζυρίχη! Στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό Diamond League κατέκτησε τη νίκη με βολή στα 64,57 μ., εξασφαλίζοντας από την πρώτη της προσπάθεια το διαμάντι.— ΕΡΤ (@ertofficial_) August 28, 2025
💎 Το έβδομο ελληνικό στη διοργάνωση!
Συγχαρητήρια Ελίνα! 👏👏#DiamondLeague #ZurichDL pic.twitter.com/HwvMvFmx9P
Τατιάνα Γκούσιν (Ύψος)
- Ημερομηνία γέννησης: 26/1/1994
- Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
- Ατομικό ρεκόρ: 1,94μ. (2024)
- Φετινό ρεκόρ: 1,91μ.
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2017 26η 1,85μ.
- 2022 13η 1,90μ.
- 2023 17η 1,89μ.
Αριάδνη Αδαμοπούλου (Επί κοντώ)
- Ημερομηνία γέννησης: 19/12/2000
- Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
- Ατομικό ρεκόρ: 4,50μ. (2024)
- Φετινό ρεκόρ: 4,46μ.
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Οξάνα Κορένεβα (Τριπλούν)
- Ημερομηνία γέννησης: 29/9/1992
- Σύλλογος: ΓΣ Κηφισιάς
- Ατομικό ρεκόρ: 14,03μ (2025)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Σταματία Σκαρβέλη (Σφυροβολία)
- Ημερομηνία γέννησης: 17/8/195
- Σύλλογος: ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- Ατομικό ρεκόρ: 71,95μ. (2025)
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 4η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2019 17η 69,65μ.
- 2022 26η 67,20μ.
- 2023 26η 67,53μ.
Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)
- Ημερομηνία γέννησης: 5/9/1996
- Σύλλογος: Πανελλήνιος ΓΣ
Ατομικό ρεκόρ
- 20 χλμ. 1ώρ.32:53 (2021)
Φετινό ρεκόρ
- 20χλμ. 1ώρ.36:54
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 3η
Θέσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
- 2022 28η 1ώρ.37.20 (20 χλμ.)
- 2023 Δεν αγωνίστηκε
Παναγιώτα Τσινοπούλου
- Ημερομηνία γέννησης: 16/10/1990
- Σύλλογος: ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας
Ατομικό ρεκόρ
- 20 χλμ. 1ώρ.31:39 (2020)
Φετινό ρεκόρ
- 20 χλμ. 1ώρ.41:57
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Όλφα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)
- Ημερομηνία γέννησης: 9/11/2001
- Σύλλογος: Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης
Ατομικό ρεκόρ
- 35 χλμ. 2ώρ.58:44 (2023)
Φετινό ρεκόρ
- 35 χλμ. 3ώρ.02:48
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)
- Ημερομηνία γέννησης: 27/4/1998
- Σύλλογος: Πανναξιακός ΑΟ
Ατομικό ρεκόρ
- 35 χλμ. 3ώρ.09:21 (2023)
Φετινό ρεκόρ
- 35 χλμ. 3ώρ.14:29
- Συμμετοχές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα: 1η
