Ο Καραλής έκανε τα πρώτα άλματα στο Μισάτο

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε τα πρώτα άλματα με τα νέα κοντάρια στο Μισάτο, μια εβδομάδα πριν μπει στη μάχη μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Τρίτη ημέρα στο προπονητικό κέντρο, στο ηλιόλουστο αυτή τη φορά Μισάτο, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας να προετοιμάζονται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που ξεκινά το Σάββατο (13/9) στο Τόκιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στην 5η παρουσία του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ψάχνει όχι απλά τον πρώτο του τελικό στη διοργάνωση, αλλά το μοναδικό μετάλλιο που λείπει πλέον από τη συλλογή του.

Ο 25χρονος μέσα στο 2025 και στον κλειστό στίβο, έγινε πρωταθλητής Έυρώπης στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Ναντζίνγκ της Κίνας και έχοντας ήδη «πτήση» πάνα από τα 6,08μ., μαζί με τον Αρμάντ Ντουπλάντις των 6,29μ., είναι με διαφορά οι καλύτεροι από τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο Τόκιο.

Ο Καραλής το Σάββατο (6/9) πραγματοποίησε τα πρώτα του δοκιμαστικά άλματα με τα νέα κοντάρια. Και όπως δήλωσε στον ΣΕΓΑΣ: «Κάναμε τα πρώτα άλματα στο Μισάτο, πήγε πολύ καλά για πρωί, βάλαμε κάποια καινούργια κοντάρια κι ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι καλά. Έχουμε θετικές σκέψεις, μια ωραία ομάδα που μας υποστηρίζει όλους, ήρθε και κόσμος να μας δει το πρωί στην προπόνηση.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπάρχει και ο προκριματικός στο επί κοντώ ανδρών, που θα γίνει το Σάββατο (13/9, 13:05, ώρα Ελλάδας), ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (15/9, 14:10 ώρα Ελλάδας).

