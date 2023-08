Ο Τζος Κερ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 1500μ., με τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν να χάνει ξανά το χρυσό μετάλλιο από Βρετανό.

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο πρωτάθλημα χάνει το χρυσό μετάλλιο στα 1.500μ. από Βρετανό δρομέα.

Πέρυσι στο Γιουτζίν ο Νορβηγός ηττήθηκε από τον Τζέικ Γουάιτμαν, τώρα στη Βουδαπέστη την πάτησε από τον Τζος Κερ και στο Νησί θα πανηγυρίζουν για ημέρες.

Ο 25χρονος Κερ, «χάλκινος» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, περίμενε την κατάλληλη στιγμή για την επίθεσή του στα τελευταία 100μ και «χτύπησε». Ο Ινγκεμπρίγκτσεν, που οδηγούσε από την αρχή, σαν να αιφνδιάστηκε, ο Κερ πέρασε μπροστά και έγινε πρωταθλητής κόσμου σε 3:29.38.

Ο Ινγκεμπρίγκτσεν τερμάτισε 2ος σε 3:29.65, ενώ οι Νορβηγοί είδαν Νάρβε Νόρντας να ανεβαίνει επίσης στο βάθρο με 3:29.68.

"That's as good a run by a British athlete as we've seen in half a century!"



Josh Kerr takes down Jakob Ingebrigtsen to win the 1,500M gold medal pic.twitter.com/HHIs2AeWs8