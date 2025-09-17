Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ξεκίνησε με 7.83 στον τελικό ο Τεντόγλου

Δείτε το video από το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόκιο.

Με ένα άλμα στα 7,83 ξεκίνησε την προσπάθειά του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκυο, ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας Πρωταθλητής αμέσως μετά αφού σηκώθηκε από το σκάμα, κατευθύνθηκε προς τον Γιώργος Πομάσκι που του ζήτησε να χαλαρώσει για να βγάλει το άλμα που μπορεί να κάνει.

Δείτε το άλμα του Τεντόγλου

