Πενιαρόγια για μεταγραφή Τζόουνς: «Αύριο ταξιδεύουμε στη Βαλένθια»

Ο Ζοάν Πενιαρόγια απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά την ευρεία νίκη της Παρτίζαν απέναντι στην Σπλιτ.

Η Παρτίζαν φιλοξένησε την Σπλιτ για τη δωδέκατη αγωνιστική της ABA League, ωστόσο όλα τα βλέμματα, όπως είναι λογικό ήταν στραμμένα στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια παρά την κρισή την οποία περνάει κατάφερε να επικρατήσει με ευκολία στην έδρα της με 110-74 ανεβαίνοντας στο 9-1 και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την Ντουμπάι BC.

Ο κόουτς έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Αμερικανό σέντερ, παρά το ενδεχόμενο μεταγραφής του που βρίσκεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς αγωνίστηκε για 14:03 λεπτά σημειώνοντας 6 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, μοιράζοντας 2 ασίστ και κάνοντας ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μετά τη νίκη της Παρτίθζαν ρωτήθηκε για τα σενάρια αποχώρησης του Τζόουνς, ωστόσο ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί απατώντας λακωνικά: «Αύριο ταξιδεύουμε στη Βαλένθια».