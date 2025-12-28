Πενιαρόγια για μεταγραφή Τζόουνς: «Αύριο ταξιδεύουμε στη Βαλένθια»
Η Παρτίζαν φιλοξένησε την Σπλιτ για τη δωδέκατη αγωνιστική της ABA League, ωστόσο όλα τα βλέμματα, όπως είναι λογικό ήταν στραμμένα στον Ταϊρίκ Τζόουνς.
Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια παρά την κρισή την οποία περνάει κατάφερε να επικρατήσει με ευκολία στην έδρα της με 110-74 ανεβαίνοντας στο 9-1 και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την Ντουμπάι BC.
Ο κόουτς έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Αμερικανό σέντερ, παρά το ενδεχόμενο μεταγραφής του που βρίσκεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς αγωνίστηκε για 14:03 λεπτά σημειώνοντας 6 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, μοιράζοντας 2 ασίστ και κάνοντας ένα κλέψιμο και ένα λάθος.
Ο Ζοάν Πενιαρόγια μετά τη νίκη της Παρτίθζαν ρωτήθηκε για τα σενάρια αποχώρησης του Τζόουνς, ωστόσο ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί απατώντας λακωνικά: «Αύριο ταξιδεύουμε στη Βαλένθια».
