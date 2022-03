Ο Τζέρεμ Ρίτσαρντς είναι ο νέος πρωταθλητής κόσμου στα 400μ. στον κλειστό στίβο. Θρίαμβος για Μίλερ - Ουίμπο στις γυναίκες, όλα τα μετάλλια, τι έγινε στους άλλους τελικούς

Ο Τζέρεμ Ρίτσαρντς έγραψε τη δική του ιστορία στο Βελιγράδι. Ο 28χρονος από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο κάνοντας την κούρσα της ζωής του έγινε πρωταθλητής κόσμου στα 400μ. στον κλειστό στίβο. Ο Ρίτσαρντς με 45.00 πέτυχε τη 12η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πετυχαίνοντας και εθνικό ρεκόρ που ανήκε στον φίλο του Ντεόν Λεντόρ, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 30 ετών στις 10 Ιανουαρίου σε τροχαίο δυστύχημα στο Τέξας.

Ο 24χρονος Αμερικάνος, Τρέβορ Μπάσιτ με ατομικό ρεκόρ στα 45.05 πήρε το ασημένιο και ο Σουηδός, Καρλ Μπένγκστρομ με εθνικό ρεκόρ στα 45.33 πήρε το χάλκινο.

Θρίαμβος για Μίλερ – Ουίμπο στα 400μ. γυναικών



Στον τελικό των 400μ. γυναικών η Σάουν Μίλερ-Ουίμπο ήταν ακαταμάχητη. Η δις ολυμπιονίκης του αγωνίσματος σε Ρίο ντε Τζανέιρο και Τόκιο έγινε πρωταθλήτρια κόσμου και στον κλειστό με ρεκόρ περιόδου στα 50.31. Η 22χρονη Φέμκε Μπολ δεν μπόρεσε να την κοντράρει με την Ολλανδή να παίρνει το ασημένιο με 50.57, ενώ η Στέφανι Αν Μακπίρσον με 50.79 έκανε ρεκόρ Τζαμάικας στον κλειστό και ανέβηκε επίσης στο βάθρο.

Σάρωσε η Αιθιοπία στα 1.500μ. γυναικών



Για πρώτη φορά μια χώρα κατακτά όλα τα μετάλλια σε ένα αγώνισμα στην ιστορία του πρωταθλήματος. Το πέτυχε η Αιθιοπία στα 1.500μ. γυναικών: Η Γκουντάφ Τσεγκάι σημείωσε ρεκόρ αγώνων σε 3:57.19, η Αξουμαβίτ Εμπαϊέ ήταν 2η σε 4:02.29 και η Χίρουτ Μεσέσα 3η σε 4:03.39.

Ο Γουόρνερ κυρίαρχος στο έπταθλο

Ο Ντάμιαν Γουόρνερ, ολυμπιονίκης του δεκάθλου στο Τόκιο, τώρα έγινε και πρωταθλητής κόσμου στο έπταθλο. Ο Καναδός είχε συγκομιδή 6.489β. σημειώνοντας 6.68 στα 60μ., 8.05μ. στο μήκος, 14.89μ. στη σφαιροβολία, 1.99μ στο ύψος, 7.61 στα 60μ. εμπ.,

4.90μ. στο επί κοντώ και 2.39:56 στα 1000μ.

Ο Ελβετός, Σίμον Εμερ ήταν 2ος με 6.63β. (6.72, 8.04μ, 14Α23μ., 2.05μ., 7.75, 5.10μ., 2:53.54). Ο Αυστραλός, Ασλεϊ Μόλνι ήταν 3ος με 6.344β. (6.70, 7.82μ., 13.89μ., 2.02μ., 7.88μ 5.10μ., 2:43.01.)





Έκπληξη στη σφαιροβολία

Η μεγάλη έκπληξη έγινε στη σφαιροβολία ανδρών, Ο Βραζιλιάνος Ντάρλαν Ρομάνι με 22,53μ. στην τρίτη του βολή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ διοργάνωσης, την τέταρτη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα και νέο ρεκόρ νοτίου Αμερικής.

Δεύτερος ήταν ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και ολυμπιονίκης Ράιαν Κρούζερ (ΗΠΑ), που μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό, ωστόσο ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο των νικητών στη συγκεκριμένη διοργάνωση με 22:44.. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο νικητής στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις Τομ Γουόλς (Αυστραλία) με 22.31μ.





Στη Γαλλία τα εμπόδια γυναικών

Η 21χρονη Σιρένα Σαμπά- Μαγιελά από τη Γαλλία κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της, αφού τερμάτισε στα 60μ. εμπ. σε 7.78, επίδοση που είναι και εθνικό ρεκόρ. Η Ντιβάιν Τσάρλτον (Μπαχάμες) ήταν δεύτερη με 7.81 και η Γκάμπριελ Κάνιγχαμ (ΗΠΑ) τρίτη με 7.87.