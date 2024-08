Ο Ταμιράτ Τόλα χάρισε στην Αιθιοπία το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο Ελίουντ Κιπτσόγκε εγκατέλειψε για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η Αιθιοπία πανηγυρίζει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με τον Ταμιράτ Τόλα να είναι ο θριαμβευτής στον μαραθώνιο ανδρών.

Μια ημέρα πριν από τα 33α γενέθλιά του, τερμάτισε σε 2ώρ.06:32, πετυχαίνοντας και ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων, καταρρίπτονας τις 2ώρ.06:32 που είχε πετύχει ο Κενυάτης, Σάμουελ Βανζίρου στο Πεκίνο το 2008.

Ο Τόλα, παγκόσμιος πρωταθλητής στην απόσταση στο Γιουτζίν το 2022 και νικητής στον περσινό μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, μετά το 32ο χλμ. έκανε την αλλαγή και δεν απειλήθηκε, χαρίζοντας στη χώρα του το χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο έπειτα από 21 χρόνια και τον Γκεζανχέγνκε Αμπέρα στο Σίδνεϊ.

Δεν άντεξε ο Κιπτσόγκε, στην 39η θέση ο Μπεκέλε

Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα πάνω στον Ελίουντ Κιπτσόγκε. Ο 39χρονος Κενυάτης φιλοδοξούσε να γράψει ιστορία στο Παρίσι και να γίνει ο πρώτος αθλητής με τρία διαδοχικά χρυσά μετάλλια στον μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όμως ο Κιπτσόγκε δεν τα κατάφερε, μέχρι το 15ο χλμ. βρισκόταν στην 7η θέση με 46:02, όμως στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση. Στα 20χλμ. είχε κατρακυλήσει στην 48η θέση, μετά το 28χλμ. άρχισε να περπατά, ήταν 71ος στα 30χλμ. (1ώρ.39:38) και αμέσως μετά εγκατέλειψε.

Eliud Kipchoge bows out of the race after 28 kilometers.



The GOAT has done his part. Thank you for great moments, thank you for putting Kenyan name on the map.#marathon Uhuru Kenyatta Kipchumba Murkomen pic.twitter.com/JRAqjrmhIC