Ο «χρυσός» των 100 μέτρων Νόα Λάιλς πρωταγωνίστησε την ώρα που έκανε δηλώσεις ο επίσης «χρυσός» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, Άρμαντ Ντουπλάντις

Ο Νόα Λάιλς και ο Άρμαντ Ντουπλάντις πανηγύρισαν αμφότεροι την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και όπως φαίνεται από το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι πολύ χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον.

Ο Λάιλς μάλιστα πρωταγωνίστησε στις δηλώσεις που έκανε ο 24χρονος Σουηδός ρέκορντμαν στο «Eurosport», μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου που έκανε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με άλμα στα 6μ.25.

Οι δύο άνδρες απαθανατίστηκαν αγκαλιά στο βίντεο που πλέον έχει γίνει viral...

Noah Lyles gatecrashed Armand Duplantis' interview after he won gold at the Olympics



