Ένας συμβολικός αριθμός 20.024 θα έχει την ευκαιρία να τρέξει στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην κλήρωση.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ο απλός κόσμος και ερασιτέχνες δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στον μαραθώνιο στην ίδια διαδρομή, την ίδια ημέρα με τους επίλεκτους δρομείς!

Αυτό θα συμβεί στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2024 στο Παρίσι. Η είσοδος στον μαραθώνιο μαζικής συμμετοχής (Marathon Pour Tous) είναι ελεύθερη, με 20.024 θέσεις να είναι ανοιχτές.

Η συμμετοχή ωστόσο δεν γίνεται απλώς με μια εγγραφή. Οι δρομείς θα μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές του 2024, ολοκληρώνοντας κάποιες διαδικασίες σε τρεις διαφορετικές πλατφόρμες:

*Στην ιστοσελίδα Club.Paris2024.org, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταγράφουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι περίπου τέσσερις φορές τον χρόνο ή να συμπληρώνουν καθημερινά προγράμματα για να συγκεντρώσουν 100.000 βαθμούς μέσω του Club, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

*Στην εφαρμογή Mass Participation Marathon, όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να τρέχουν τέσσερις διαδρομές τον μήνα.

*Στον λογαριασμό @teamorange running στο Instagram, όπου οι δρομείς πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα).

