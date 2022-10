Φόρο τιμής στις γυναίκες και τη Γαλλική Επανάσταση θα αποτελέσει η διαδρομή του μαραθωνίου, που επιλέχθηκε από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, στο Παρίσι.

Οι διοργανωτές τω Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, ανακοίνωσαν πως η κούρσα του μαραθωνίου θα ξεκινήσει από το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και οι αθλητές θα φτάσουν ως τα ανάκτορα των Βερσαλλιών και θα επιστρέψουν.

Η διαδρομή ακολουθεί τα βήματα της πορείας χιλιάδων γυναικών, τον Οκτώβριο του 1789, που έφτασαν ως το παλάτι του Βασιλιά Λουδοβίκου του 16ου, διαμαρτυρόμενες για την τιμή του ψωμιού. Φτάνοντας στις Βερσαλλίες, υποχρέωσαν τον Βασιλιά να επιστρέψει μαζί τους στο Παρίσι, σε ένα γεγονός που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι σηματοδοτεί το τέλος της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία.

A spectacular, demanding, and unprecedented race!

Discover the official route of the #Paris2024 Olympic marathon

-

Spectaculaire, exigeant, inspirant, voici le parcours du Marathon Olympique de #Paris2024 pic.twitter.com/kLshJ4fTFG