Απείλησε το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν το κατέρριψε για 14 δευτερόλεπτα στο Σικάγο η Ρουθ Τσεπνγκέτιτς.

Μία σπουδαία κούρσα έγινε από την Ρουθ Τσεπνγκέτιτς στον μαραθώνιο του Σικάγο, με την Κενυάτισσα να φτάνει πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ.

Αν και το πέρασμά της στα μισά της κούρσας ήταν ένα λεπτό πιο γρήγορο από το παγκόσμιο ρεκόρ της Κοσγκέι (2:14.04 στο Σικάγο και πάλι το 2019), δεν άντεξε να τρέξει στον ίδιο ρυθμό, αλλά και πάλι έκανε την δεύτερη επίδοση όλων των εποχών με 2:14.18!

Ruth Chepngetich wins the women's race with the second fastest time ever, 2:14:18! pic.twitter.com/uUkOBpFBZk