Ο Άμος Κιπρούτο από την Κένυα, ήταν ο θριαμβευτής στον αγώνα των ανδρών στον μαραθώνιο του Λονδίνου, με 2ώρ.04:39, ενώ στις γυναίκες η 23χρονη Γιαλεμζέρφ Γιεχουλάβ από την Αιθιοπία έφθασε στη νίκη με 2ώρ.17:26, την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών.

Ο 30χρονος Κιπρούτο συνδύασε το ντεμπούτο του στον μαραθώνιο του Λονδίνου με την πρώτη του νίκη σε major μαραθώνιο. Ο Κενυάτης δρομέας μετά το 38ο χλμ. έκανε την τελική αντεπίθεση, φθάνοντας στη νίκη με 2ώρ.04:39.



Ο Κιπρούτο έφθασε στη σημαντικότερη νίκη της καριέρας του, έχοντας να επιδείξει το χάλκινο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα το 2019. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 2ώρ.03.13 από τον φετινό μαραθώνιο του Τόκιο και ισοδυναμεί με τον 9ο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών.

Ο 40χρονος Κενενίσα Μπεκέλε επέστρεψε σε μαραθώνιο έπειτα από δύο χρόνια τραυματισμών, τερμάτισε στην 5η θέση σε 2ώρ.05:53. Ο Αιθίοπας, Λεούλ Γκεμπρεσελασιέ πήρε τη 2η θέση σε 2ώρ.05:12, Βέλγος Μπασίρ Αμπντί ήταν 3ος σε 2ώρ.05:19 και ο Αιθίοπας, Κίντα Ατανάβ ακολούθησε σε 2ώρ.05:27.

