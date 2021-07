Ολυμπιακοί Αγώνες: H Ρέιβεν Σόντερς άφησε πίσω της την κατάθλιψη και τις τάσεις αυτοκτονίας και ντύθηκε... Τζόκερ!

Το σουλούπι της Ρέιβεν Σόντερς παραπέμπει σε ένα δυναμικό άθλημα. Εξαιτίας του, έχει λάβει το παρατσούκλι «Χαλκ». Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η 25χρονη σφαιροβόλος συστήνεται ως... Τζόκερ. Φορώντας μία μάσκα με τη μορφή του διαβόητου αντιπάλου του Μπάτμαν!

Μία ζωή, γεμάτη παρατσούκλια. Γεμάτη εσωτερικούς «δαίμονες». Η Ρέιβεν Σόντερς μοιάζει παντοδύναμη. Σαν πετάει τη σφαίρα, είναι παντοδύναμη. Στο σώμα.

Το 2016, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και την 5η θέση, ανακάλυψε πως το πνεύμα της είναι αδύναμο. Ήταν μόλις 21 ετών. Η κατάθλιψη άρχισε να την καταβάλλει. Να την κατατρώει. Το πρόβλημα ήταν τόσο σοβαρό, με την Σόντερς να έχει αυτοκτονικές σκέψεις!

Αναζήτησε βοήθεια. Σε επαγγελματίες του είδους. Τη λύση, τελικά, τη βρήκε βαθιά μέσα της.

Αποφάσισε να αφουγκραστεί τα παρατσούκλια της. Την ονόμασαν «Χαλκ», από τον διάσημο χαρακτήρα της Marvel. Ένα παντοδύναμο ον στον κόσμο του χαρτιού. Η Σόντερς αποφάσισε να γίνει ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα.

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο άλλαξε (και) το σώμα της. Από τα 125 κιλά, έπεσε στα 97. Σημαντικό κατόρθωμα, αν σκεφτούμε πως μιλάμε για μία γυναίκα με ύψος 165 εκατοστών.

When you've got shot put qualifying at 7, but gotta take down Gotham at 9. pic.twitter.com/3DfHeAIUyK