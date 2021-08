Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ ερευνά την κίνηση της Σόντερς με το «Χ»! (pic)

Η ασημένια ολυμπιονίκης Ρέιβεν Σόντερς σχημάτισε ένα «Χ» στο βάθρο στο Τόκιο, μια κίνηση που ερευνά η ΔΟΕ.

Στο Gazzetta έχετε διαβάσει για την ιστορία της σφαιροβόλου των ΗΠΑ, Ρέιβεν Σόντερς, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο με βολή στα 19.79.

Μια αθλήτρια που μετά την 5η θέση στους Ολυμπιακούς του 2016, είδε την κατάθλιψη να την καταβάλλει στα 21 της χρόνια. Μάλιστα είχ αυτοκτονικές σκέψεις και αναζήτησαν βοήθεια.

Στους Ολυμπιακούς του Τόκιο αγωνίστηκε, φορώντας τη μάσκα του Τζόκερ, του εχθρού του Μπάτμαν, αλλά και του Χουλκ, θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα και να γίνει πιο σκληρή.

Όταν πήρε το ασημένιο και βρέθηκε στο βάθρο, σχημάτισε με τα χέρια της ένα «Χ». Δήλωσε πως αυτό συμβολίζει την τομή που συναντιούνται όλοι οι καταπιεσμένοι και πως η ίδια είναι μέλος πολλών κοινοτήτων.

«Δεν νομίζω πως η γενιά μου νοιάζεται. Δεν νοιαζόμαστε. Τη στήριξη μου σε όλους τους μαύρους και στην LGBTQ κοινότητα. Αλλά και σε όλους όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ψυχική τους υγεία. Ειναι μεγαλύτερο από εμάς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που θέλουν να δουν αν εμείς θα μιλήσουμε για εκείνους, αν θα τους στηρίξουμε», συμπλήρωσε,

Τώρα η ΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την κίνηση της Σόντερς με το «Χ» για το αν θα πρέπει να επιβληθεί κάποια τιμωρία ή ποινή. Μάλιστα βρίσκεται σε επαφή με διεθνή ομοσπονδία στίβου και την Ολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μαρκ Άνταμς (εκπρόσωπος της ΔΟΕ).

It's SILVER for Saunders!! 🥈@GiveMe1Shot launches the shot 19.79m (64-11.25) on her fifth round attempt to solidify her place on the podium.



Never change Raven.#Tokyo2020 #Athletics pic.twitter.com/CiyrT8kcaM