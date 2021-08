Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τζέικομπς διέκοψε τις live δηλώσεις για να απαντήσει στον Ντράγκι (vid)

O νικητής της κούρσας των 100 μέτρων των ανδρών με χρόνο 9.80, Μαρσέλ Τζέικομπς, αναγκάστηκε να διακόψει τις live δηλώσεις του στους δημοσιογράφους για ν' απαντήσει στην κλήση του Ιταλού πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έσπευσε να τον συγχαρεί.

O Μαρσέλ Τζέικομπς, γεννημένος στο Τέξας, αλλά με τη σημαία της Ιταλίας στην καρδιά του, νίκησε στην κούρσα των 100 μέτρων των ανδρών, με χρόνο 9.80 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις σε ζωντανή μετάδοση στους απεσταλμένους δημοσιογράφους στην Ιαπωνία, τον πλησίασε ο πρόεδρος της ιταλικής Ολυμπιακής επιτροπής, Κόνι Μαλαγκό, και του έδωσε το τηλέφωνο.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον 26χρονο. Φυσικά, εκείνος σταμάτησε τις δηλώσεις για ν' απαντήσει. Δείτε το χαρακτηριστικό video:

The moment when Marcell Jacobs interview to Spanish radio is disrupted by Italian Olympic committee president handing him the phone saying “Italian prime minister Mario Draghi is holding on the line!” pic.twitter.com/vcdeIv3YBI