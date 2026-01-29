H 35χρονη Σπάνοβιτς κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 14.41μ. στο τριπλούν

Η Ιβάνα Σπάνοβιτς σε ηλικία 35 ετών με άλμα στα 14.41μ. στο τριπλούν σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Τι κι αν τα χρόνια περνούν, τι κι αν την Ιβάνα Σπάνοβιτς τη γνωρίσαμε από τις μεγάλες της επιτυχίες στο μήκος (3η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016), η 35χρονη Σέρβα τώρα διακρίνεται και στο τριπλούν, σημειώνοντας με 14.41μ. την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Η Σπάνοβιτς σημείωσε ρεκόρ Σερβίας στη διάρκεια συνάντησης στην Μπιάνιτσα του Βελιγραδίου κι εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τορούν της Πολωνίας, από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Η Σπάνοβιτς με ατομικό ρεκόρ στο μήκος στα 7.24μ. από το 2017, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στη Βουδαπέστη το 2023, ενώ σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ το 2018 και στο Βελιγράδι το 2022. Στο τριπλούν έχει σημειώσει 14.43μ. το 2025 στον ανοικτό στίβο, άλμα που έγινε με ευνοϊκό άνεμο στα +2,6 μ/δ.