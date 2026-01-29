H 35χρονη Σπάνοβιτς κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 14.41μ. στο τριπλούν
Τι κι αν τα χρόνια περνούν, τι κι αν την Ιβάνα Σπάνοβιτς τη γνωρίσαμε από τις μεγάλες της επιτυχίες στο μήκος (3η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016), η 35χρονη Σέρβα τώρα διακρίνεται και στο τριπλούν, σημειώνοντας με 14.41μ. την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.
Η Σπάνοβιτς σημείωσε ρεκόρ Σερβίας στη διάρκεια συνάντησης στην Μπιάνιτσα του Βελιγραδίου κι εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τορούν της Πολωνίας, από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.
Η Σπάνοβιτς με ατομικό ρεκόρ στο μήκος στα 7.24μ. από το 2017, έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στη Βουδαπέστη το 2023, ενώ σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ το 2018 και στο Βελιγράδι το 2022. Στο τριπλούν έχει σημειώσει 14.43μ. το 2025 στον ανοικτό στίβο, άλμα που έγινε με ευνοϊκό άνεμο στα +2,6 μ/δ.
OBOREN NACIONALNI REKORD!— Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) January 29, 2026
Kakav start sezone i za Ivanu Španović. Troskok od 14.41m za novi dvoranski nacionalni rekord Srbije. Obezbeđena je i viza za predstojeće Svetsko dvoransko prvenstvo, koje će se u martu održati u 🇵🇱 Torunju.
Bravo Ivana! 🇷🇸👑❤️ pic.twitter.com/88oCp4QgkO
