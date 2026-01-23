Τα αδέλφια Κολέ στο Fly Athens Indoor 2026

Οι Τιμπό και Ματιέ Κολέ επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο Fly Athens Indoor 2026, που θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην Παιανία

Στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας χτυπά φέτος η καρδιά του κλειστού στίβου. Το Fly Athens Indoor 2026 έρχεται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, μετατρέποντας ξανά την Αθήνα στο παγκόσμιο επίκεντρο του άλματος επί κοντώ.

Τα φώτα θα πέσουν πάνω σε κορυφαίους άλτες του επί κοντώ, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή όπως είναι ο Γάλλος πρωταθλητής Τιμπό Κολέ. Ο 25χρονος πρωταθλητής, που βρίσκεται στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει ατομικό ρεκόρ 5.95μ, τα τελευταία χρόνια δεν λείπει από καμία μεγάλη διοργάνωση.

Ο ίδιος έχει βρεθεί δύο φορές στην πέμπτη θέση του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού, φτάνοντας μία ανάσα από το μετάλλιο, ενώ αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που εντάσσει το Fly Athens στο αγωνιστικό του καλεντάρι.

Μαζί, φυσικά, και ο αδελφός του Ματιέ Κολέ ο οποίος έχει ατομικό ρεκόρ 5.74μ και έχει αγωνιστεί ήδη τρεις φορές στο μίτινγκ του καλού του φίλου, Εμμανουήλ Καραλή.

Στο Fly Athens επιστρέφει και ο Τζέικομπ Γούτεν. Ο άλτης από τις ΗΠΑ είχε αγωνιστεί στην πρώτη έκδοση του Fly Athens το 2023 (που είχε διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία με το όνομα Fly Olympia) και είχε καταλάβει την τέταρτη θέση με 5.70μ. Αυτή τη φορά, στον κλειστό, θα επιδιώξει να φτάσει πιο κοντά στο ατομικό του ρεκόρ που είναι 5.90μ. Από τις ΗΠΑ έρχεται και ο Κίτον Ντάνιελ, που έχει ατομικό ρεκόρ 5.82μ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο μίτινγκ ο εξάμετρος Αμερικανός, αργυρός Ολυμπιονίκης, Κρις Νίλσεν.

Η διοργάνωση φέρει την υπογραφή του «Μανόλο» και εντάσσεται στη σειρά World Indoor Tour (Silver), προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών.

Μετά την επιτυχημένη πορεία των street events, που έφεραν το Fly Athens στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των μίτινγκ επί κοντώ ανοιχτού στίβου, η δράση μεταφέρεται πλέον στον κλειστό. Το Fly Athens Indoor διατηρεί το υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και τη μοναδική ατμόσφαιρα που έχουν ήδη καθιερώσει το Fly Athens ως έναν διεθνή θεσμό.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το Ertflix ενώ θα μεταδοθεί σε live streaming και από τα κανάλια της European Athletics.