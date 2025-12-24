Ιστορική μέρα για το ελληνικό βάδην: Νέο τμήμα στον ΣΕΓΑΣ

Το ελληνικό βάδην με πρωτοβουλία της προέδρου, Σοφίας Σακοράφα αποκτά τη δική του «στέγη» στον ΣΕΓΑΣ με ξεχωριστό τμήμα.

Μια σημαντική μέρα για το ελληνικό βάδην γράφτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2026, καθώς το άθλημα απέκτησε πλέον τη δική του «στέγη» στον ΣΕΓΑΣ. Η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σοφία Σακοράφα, υλοποίησε ένα αίτημα ετών των ανθρώπων που υπηρετούν το βάδην, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό τμήμα με δική του λειτουργία και προπονητική κατεύθυνση.

Στη Δευτέρα 22/12, οι κορυφαίοι προπονητές του ελληνικού βάδην συναντήθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να συζητήσουν και να ορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας του νέου τμήματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δημήτρης Γεωργοπέτρης, Ηλίας Γκαραβέλας, Θανάσης Δεληγιάννης, Νίκος Κελεπούρης, Ναπολέων Κεφαλόπουλος, Γρηγόρης Κοντός και η Ντίνα Μπορνιβέλλι, ενώ παρόντες ήταν η Διευθύντρια Αθλητικού του ΣΕΓΑΣ, Μαρία Μπελιμπασάκη, και ο Τεχνικός Διευθυντής Αναπτυξιακών Κατηγοριών, Στέφανος Ματάκης.

Στόχος του νέου τμήματος είναι η ανεξάρτητη λειτουργία, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του αγωνίσματος, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο βάδην σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προοπτική για την ανάληψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βάδην 2027, για το οποίο η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει υποψηφιότητα. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι κοιτούν με αισιοδοξία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η πρόεδρος Σοφία Σακοράφα τόνισε:

«Τα αγωνίσματα του βάδην έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Με σωστό προγραμματισμό και συνεργασία, μπορούμε να ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα το επίπεδο του αθλήματος. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό τμήμα, που θα έχει τη δική του φωνή και δομές».

Οι προπονητές εξέφρασαν ενθουσιασμό και αισιοδοξία για το νέο ξεκίνημα:

Δημήτρης Γεωργοπέτρης: «Η δημιουργία του δικού μας τμήματος είναι μια ιστορική στιγμή. Έχουμε τώρα τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε και να δουλέψουμε συλλογικά».

Θανάσης Δεληγιάννης: «Για πρώτη φορά λειτουργούμε ως ενωμένη ομάδα με κοινό στόχο την πρόοδο του αγωνίσματος».

Γρηγόρης Κοντός: «Ευχαριστούμε τη διοίκηση που μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις και να χαράσσουμε στρατηγική».

Ηλίας Γκαραβέλας: «Η ενότητα είναι το κλειδί. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις».

Νίκος Κελεπούρης: «Η ύπαρξη ενός συνδέσμου στην Αθήνα θα διευκολύνει την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων».

Ντίνα Μπορνιβέλλι: «Θέλουμε το βάδην να προχωρήσει και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε».

Επικεφαλής του νέου τμήματος ορίστηκε ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, ο οποίος θα διατηρεί την καθημερινή επικοινωνία με τη διοίκηση και θα συντονίζει την προσπάθεια όλων των προπονητών.