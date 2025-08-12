Μία ακόμη σούπερ εμφάνιση στη σεζόν έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, που υπερέβη τα 6 μέτρα ξανά σε μίτινγκ στη Βουδαπέστη.

Σε σούπερ κατάσταση βρίσκεται ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, που αγωνίστηκε στο δημοφιλές “χρυσό” μίτινγκ Istvan Gyulai στη Βουδαπέστη και ξεπέρασε τα 6.02μ κατακτώντας τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του απευθείας από τα 5.72μ, αφήνοντας τα 5.32μ, 5.52μ και 5.62μ. Στο 5.72μ είχε μία άκυρη όμως το πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια ενώ άφησε το 5.82μ για να μπει απευθείας στο 5.92μ. Ο ίδιος ξεκίνησε με άκυρο άλμα ενώ έριξε τον πήχη και στη δεύτερη προσπάθειά του όμως κατάφερε να το υπερβεί με την τρίτη, να κάνει νέο ρεκόρ μίτινγκ (ήταν 5.80μ) και να συνεχίσει στο 6.02μ.

Ο Μανόλο χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να καταφέρει να υπερβεί τα 6.02μ (με αρκετή άνεση μάλιστα) και να προσθέσει τον ένατο αγώνα της καριέρας του στον οποίο περνά τα 6 μέτρα. Με το 6.02μ έκανε ρεκόρ μίτινγκ εκ νέου, το οποίο ισοφάρισε στη συνέχεια και ο Ντουπλάντις.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.11μ, ύψος στο οποίο δοκίμασαν μόνο ο Καραλής και ο Ντουπλάντις. Ο Καραλής δεν ολοκλήρωσε το πρώτο του άλμα ενώ το δεύτερο ήταν άκυρο, καθώς έριξε τον πήχη με τα πόδια στο ανέβασμα. Ο Μανόλο, έπειτα, άφησε την τρίτη προσπάθεια και ολοκλήρωσε τον αγώνα του κάνοντας μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6.11μ με τη δεύτερη και τοποθέτησε τον πήχη στα 6.29μ για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη.