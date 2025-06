Ο Κισέιν Τόμπσον κατέκτησε τον εθνικό τίτλο στα 100μ. στην Τζαμάικα, σημειώνοντας την 6η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Τα 100μ. σε άνδρες και γυναίκες αποτέλεσαν τα highlight στη 2η ημέρα του πρωταθλήματος στην Τζαμάικα, που φιλοξενείται στο Κίνγκστον κι αποτελεί αγώνα πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Κισέιν Τόμπσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον τελικό των ανδρών, με τον 23χρονο να επικρατεί σε 9.75 και να πετυχαίνει την 6η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ο Τόμπσον κατέβασε το ατομικό του ρεκόρ, που ήταν 9.77 και είχε σημειωθεί τέτοιες ημέρες επίσης στο εθνικό πρωτάθλημα, όπου βγήκε και η ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Εκεί πήρε το ασημένιο μετάλλιο, με 9.79, χρόνο που σημείωσε και ο νικητής, Νόα Λάιλς.

Από εκεί και πέρα τον Κισέιν Τόμπσον ακολούθησαν οι Ομπλίκε Σέβιλ με 9.83, Ακίμ Μπλέικ με 9.88 και Ρίεμ Φορντ με 9.98. Ολοι τους εξασφάλισαν την παρουσία τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Σεπτεμβρίου στο Τόκιο.

KISHANE THOMPSON 9.75 100m (+0.6)!! Now 6th fastest in WORLD HISTORY 9.83 - Oblique Seville 9.88 - Ackeem Blake 9.98 - Ryiem Forde pic.twitter.com/tF8BXK8Odq

Οι εννέα από τις 10 θέσεις στη λίστα με τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών βρίσκονται σπρίντερ από την Τζαμάικα και τις ΗΠΑ. Μόνο ο Κενυάτης, Φέρντιναντ Ομανιάλα με τα 9.77 από το 2021, «σπάει» τη μονοτονία, κατέχοντας τη 10η θέση

Στον τελικό των γυναικών τον τίτλο κατέκτησε η 21χρονη Τίνα Κλέιτον με 10.85 (3η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2025), όμως όλα τα φώτα πήγαν στη Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράις.

Η 38χρονη τερμάτισε στην 3η θέση με 10.91(!) και τσέκαρε το εισιτήριο για το 9η παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της, παρακαλώ!

Jamaica 🇯🇲 celebrating Shelly-Ann Fraser-Pryce was a moment!🥺 A true hero of Track & Field. pic.twitter.com/1I2g1nkhkI

Η Φρέιζερ-Πράις, με ρεκόρ στα 10.60 από το 2021 (3η επίδοση όλων των εποχών), μετρά 16 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, τα 10 χρυσά, εκ των οποίων τα πέντε στα 100μ., το πρώτο είχε έρθει στο Βερολίνο το 2009.

Tina Clayton 🇯🇲 storms to a PB of 10.81s (0.1) to win the Jamaican women's 100m title!



🥈 Shericka Jackson 10.88

🥉 Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.91pic.twitter.com/xXqWxJrnBL