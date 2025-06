Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τους αγώνες του την Τρίτη (24.6) στην Οστράβα, κι ενώ την Πέμπτη θα πάρει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στη Μαδρίτη.

Αγώνων συνέχεια για τον Εμμανουήλ Καραλή, 48 ώρες πριν από τη συμμετοχή του την Πέμπτη (26/6) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στη Μαδρίτη, θα πάρει μέρος την Τρίτη (24/6) στο σπουδαίο Ostrava Golden Spike στην Οστράβα, που ανήκει στην κατηγορία των World Athletics Continental Tour Gold.

Το επί κοντώ ανδρών είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 17:50 ώρα Ελλάδας, με τον Καραλή να προέρχεται από τη νίκη του στο μίτινγκ της Γκρενόμπλ με 5,82μ.

Δεσπόζει η παρουσία του Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος πριν από εννέα ημέρες ανέβασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,28μ. μέσα στην πατρίδα του στη Στοκχόλμη.



Στο μίτινγκ της Οστράβα θα συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό το παιδί-θαύμα των σπριντ. Ο 17χρονος Αυστραλός Γκουτ Γκουτ (γεννημένος στις 29 Δεκεμβρίου 2007) θα τρέξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, παίρνοντας μέρος στα 200μ.

Αγώνισμα που εντυπωσίασε τον κόσμο του τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν με 20.04 κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ του Πίτερ Νόρμαν (20.06), που κρατούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, πέτυχε ρεκόρ Ωκεανίας, την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών από 16χρονο αθλητή και τη 2η όλων των εποχών στην κατηγορία U18.

In 20.04-seconds, 16-year-old Gout Gout has sprinted into athletics history as Australia's fastest ever man over 200m, taking down Peter Norman’s Australian record of 20.06 from the 1968 Olympic Games.



