Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γέμισαν τον «Τάφο του Ινδού» για τα τμήματα ΑΜΕΑ

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» γέμισε χθες το βράδυ για την οικονομική ενίσχυση των τμημάτων ΑΜΕΑ του Παναθηναϊκού.

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προέβησαν χθες το βράδυ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γεμίζοντας το κλειστό της Λεωφόρου για την ενίσχυση των τμημάτων ΑΜΕΑ του συλλόγου.

Εκεί λοιπόν διοργανώθηκε μία συναυλία του συγκροτήματος «Ρουλαλάδες» που είχε ως στόχο να μαζευτούν χρήματα, προκειμένου αγοραστούν ποδήλατα, αγωνιστικά αμαξίδια, όπλα και γιλέκα σκοποβολής, τέρματα γκολμπολ και γενικώς να καλυφθούν ανάγκες των τμημάτων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια, καθώς ο «Τάφος του Ινδού» θύμιζε μέρα και ώρα αγώνα μπάσκετ γυναικών, με τους «πράσινους να γεμίζουν το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να βοηθούν στην επίτευξη του στόχου.

