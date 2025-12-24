    Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γέμισαν τον «Τάφο του Ινδού» για τα τμήματα ΑΜΕΑ

    Επιμέλεια: Νίκος Ρόλλας
    Κόσμος του Παναθηναϊκού

    bet365

    Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» γέμισε χθες το βράδυ για την οικονομική ενίσχυση των τμημάτων ΑΜΕΑ του Παναθηναϊκού.

    Σε μία αξιέπαινη κίνηση προέβησαν χθες το βράδυ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γεμίζοντας το κλειστό της Λεωφόρου για την ενίσχυση των τμημάτων ΑΜΕΑ του συλλόγου.

    Εκεί λοιπόν διοργανώθηκε μία συναυλία του συγκροτήματος «Ρουλαλάδες» που είχε ως στόχο να μαζευτούν χρήματα, προκειμένου αγοραστούν ποδήλατα, αγωνιστικά αμαξίδια, όπλα και γιλέκα σκοποβολής, τέρματα γκολμπολ και γενικώς να καλυφθούν ανάγκες των τμημάτων.

    Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια, καθώς ο «Τάφος του Ινδού» θύμιζε μέρα και ώρα αγώνα μπάσκετ γυναικών, με τους «πράσινους να γεμίζουν το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να βοηθούν στην επίτευξη του στόχου.

    Δείτε τα videos...

       

      Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

      Φόρτωση BOLM...
       

      Τελευταία Νέα