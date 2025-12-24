Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού γέμισαν τον «Τάφο του Ινδού» για τα τμήματα ΑΜΕΑ
Σε μία αξιέπαινη κίνηση προέβησαν χθες το βράδυ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γεμίζοντας το κλειστό της Λεωφόρου για την ενίσχυση των τμημάτων ΑΜΕΑ του συλλόγου.
Εκεί λοιπόν διοργανώθηκε μία συναυλία του συγκροτήματος «Ρουλαλάδες» που είχε ως στόχο να μαζευτούν χρήματα, προκειμένου αγοραστούν ποδήλατα, αγωνιστικά αμαξίδια, όπλα και γιλέκα σκοποβολής, τέρματα γκολμπολ και γενικώς να καλυφθούν ανάγκες των τμημάτων.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια, καθώς ο «Τάφος του Ινδού» θύμιζε μέρα και ώρα αγώνα μπάσκετ γυναικών, με τους «πράσινους να γεμίζουν το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να βοηθούν στην επίτευξη του στόχου.
Δείτε τα videos...
Έπειτα από μια συγκλονιστική ανατροπή και νίκη για την ομάδα μας, μια μαγική βραδιά στο πιο αγαπησιάρικο μέρος του κόσμου!!
εκεί που χτυπά η καρδιά του Παναθηναϊκού μας,
στη Λεωφόρο μας.
Αξέχαστη βραδιά!! #paobc #paoac ☘️ 💚 #roulalades pic.twitter.com/U9aAaZ11zt— Ελπίδα ☘️ (@petramou13) December 24, 2025
Ρομαντικοί!— Billion☘️ (@Billion1908) December 23, 2025
Αιώνια Πιστοί!
Παναθηναϊκοί☘️☘️
Μεγάλος Σεβασμός σ' αυτά τα παιδιά @Roulala13G #paofc #paobc #paoac pic.twitter.com/KQqIPcOTCg
Δεν είναι απλά μια Ομάδα, είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Να είστε περήφανοι ☘️💚🫶🫠#paoac #paobc #paofc pic.twitter.com/rbCmKJxPtK— Lara (@larastat) December 23, 2025
Αυτό που συμβαίνει απόψε είναι μαγικό, πέρα απο κάθε φαντασία!! #panathinaikos #paobc #paoac ☘️💚 pic.twitter.com/pmm3U9gFpc— Ελπίδα ☘️ (@petramou13) December 23, 2025
Πράσινη Τρίτη. #paoac #paobc pic.twitter.com/IOv8DAW0DK— iliasgog (@iliasgog) December 24, 2025
Το πιο ωραίο βράδυ της ζωής μας
☘️☘️☘️☘️☘️☘️@Roulala13G για πάντα στην καρδιά μας#paobc #paofc #paoac #Panathinaikos pic.twitter.com/DQgjySauqw— George Liakopoulos (@GeorgeLiakopou2) December 23, 2025
Απίστευτα πράγματα φιλαράκια μου.— Τσουχτρα (@niaki134ever) December 23, 2025
☘️💚#paobc #paoac pic.twitter.com/lZ9rP9eeCo
