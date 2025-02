Ο Τζέικομπ Κιπλίμο έγινε ο πρώτος αθλητής που έτρεξε τον ημιμαραθώνιο σε λιγότερο από 57 λεπτά, σημειώνοντας ένα τρελό παγκόσμιο ρεκόρ με 56:42 στη Βαρκελώνη.

Τα τρελά παγκόσμια ρεκόρ σε δημόσια οδό και στις μεγάλες αποστάσεις συνεχίζονται και στην αυγή του 2025.

Ο Τζέικομπ Κιπλίμο έγινε την Κυριακή (16/2) στους δρόμους της Βαρκελώνης ο πρώτος αθλητής που τρέχει τα 21,1 χλμ. του ημιμαραθώνιου σε χρόνο κάτω από τα 57 λεπτά. Ο 24χρονος από την Ουγκάντα πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 56:42, συντρίβοντας κατά 48 δευτερόλεπτα το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε ο Αιθίοπας, Γιομίφ Κετζέλτσα με 57:30 από τος 27 Οκτωβρίου 2024 στη Βαλένθια!

Ο Κιπλίμο,πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με 57:31 στη Λισαβόνα το 2021, στη διάρκεια της κούρσας σημείωσε και την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών και στα 15χλμ. με 39:47.

Εχοντας στη συλλογή του το χάλκινο μετάλλιο των 10.000μ. από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο Κιπλίμο τον Απρίλιο στο Λονδίνο, θα κάνει ντεμπούτο στο μαραθώνιο.

Πού μπορεί να φθάσει, θα το δούμε. Για να πετύχει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο ο Κιπλίμο έτρεχε κατά μέσο όρο το χλμ. στα 2:41 και με αυτό τον ρυθμό στον μαραθώνιο μπορεί να βγει χρόνος στη 1ώρ.53:24!

Just how fast is Jacob Kiplimo? 🥵



To break the men's half marathon world record, Kiplimo averaged 22.3kmh — that's:



- 2:41 per km

- 13:26 for every 5km

- 26:53 for every 10km

- 1:53:24 marathon pace... 😳



📸 Daniel Meumann for https://t.co/z02m9ztOYF pic.twitter.com/CASv3q5Sd5