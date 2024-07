Απίθανη κούρσα και ένα νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ έκανε η Ολλανδή πρωταθλήτρια Φέμκε Μπολ.

Μία απίθανη εμφάνιση έκανε η πρωταθλήτρια των 400μ με εμπόδια, Φέμκε Μπολ, που κατάφερε να γίνει η μόλις δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των 400μ με εμπόδια που τερματίζει σε χρόνο καλύτερο των 51 δευτερολέπτων.

Η 24χρονη Παγκόσμια πρωταθλήτρια αγωνίστηκε σε μίτινγκ στη Γαλλία και κατάφερε να εντυπωσιάσει αφού τερμάτισε σε 50.95 (!) για να διαλύσει το δικό της ευρωπαϊκό ρεκόρ που ήταν 51.45 και να ανέβει στο Νο2 όλων των εποχών στο αγώνισμα.

FEMKE BOL!!! 50.95!!!



European Record ✅

Dutch National record ✅

Third-fastest performance in history ✅

Personal best ✅

Becomes the second woman to break 51s ✅



The battle with Sydney McLaughlin-Levrone is on!pic.twitter.com/iRgSBu19dC