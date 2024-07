Μία καταπληκτική κούρσα έτρεξε η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν στα 400μ με εμπόδια που έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ενώ εξαιρετικές εμφανίσεις έγιναν γενικά στα αμερικανικά trials, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς.

Φοβερή Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ σε μία εκπληκτική κούρσα στο πλαίσιο των αμερικανικών trials που διεξάγονται στο Όρεγκον.

Η Αμερικανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης έτρεξε μία αλάνθαστη κούρσα στα 400μ με εμπόδια και από την αρχή έδειξε πως θα κάνει φοβερό χρόνο, όπως και συνέβη. Η ΜακΛάφλιν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με το χρονόμετρο να γράφει 50.67 (που ήταν ήδη νέο παγκόσμιο ρεκόρ μιας και είχε η ίδια 50.68) ενώ λίγο αργότερα βγήκε ο επίσημος χρόνος που είναι 50.65. Η εμφάνιση της 24χρονης Αμερικανίδας δείχνει πως δεν έχει αντίπαλη στο αγώνισμα και πως, εκτός απροόπτου, στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού θα διατηρήσει τον τίτλο της.

50.65! A NEW WORLD RECORD FOR SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE 👏 #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/j57bj8qIgY

Παράλληλα, στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, εξαιρετική κούρσα έκανε ο Ράι Μπέντζαμιν που τερμάτισε σε 46.46, επίδοση που επιβεβαιώνει πως είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

Rai Benjamin is on another level. 😤 #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/b6Gt55vGZg