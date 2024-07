Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ «πέταξε» πάνω από τα 2.10μ.., στο Diamond League στο Παρίσι κάνοντας δικό της το παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος γυναικών και «σβήνοντας» τα 2,09μ. που είχε σημειώσει η Στέφκα Κονσταντίνοβα στη Ρώμη το 1987.

Απίθανο, τρελό, αλλά πραγματικό. Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ έγραψε ιστορία στο Diamond League στο Παρίσι, η 23χρονη Ουκρανή «πέταξε» πάνω από τα 2,10μ. και σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος γυναικών.



Η Μάχουτσικ άφησε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε πετύχει η θρυλική Βουλγάρα Στέφκα Κονσταντίνοβα με 2,09μ., στις 30 Αυγούστου 1987 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Ρώμης.



H Μάχουτσικ το έψαχνε και τρεις σχεδόν εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην «πόλη του Φωτός» έβγαλε το άλμα της ζωής της, 2,10μ. ένα ύψος που φαινόταν απλησίαστο.

Όμως αυτή η κοπέλα από το Ντνίπρο το πέτυχε.

Η πρωταθλήτρια κόσμου πέρυσι στη Βουδαπέστη και 3η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, είχε το εθνικό ρεκόρ με 2,06μ., από τον Φεβρουάριο του 2021 στην Μπάνσκα Μπίστριτσα.

Στον αγώνα της στο Παρίσι, αφού πέρασε με το 2ο άλμα τον πήχη στα 2,01μ. και στα 2.03μ., βελτίωσε το ρεκόρ Ουκρανίας με 2.07μ., επίδοση που την έφερε στην 4η θέση του Top 10 όλων των εποχών, με πρωταθλήτριες όπως οι Λιουντμίλα Αντόνοβα, Χάικε Χένκελ και Άννα Τσιτσέροβα.

"For two years, I've believed I can do this. Mentally, I was so strong and I knew I could do it. I have signed the name of Ukraine into the history of sport."



