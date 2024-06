Μία σπάνια κάρτα Yu-Gi-Oh! έβγαλε ο Νόα Λάιλς πριν τρέξει στον προκριματικό των αμερικανικών trials, που κρίνεται η Ολυμπιακή πρόκριση, και... νίκησε.

Ο Αμερικανός σταρ των σπριντ, Νόα Λάιλς, που είναι γνωστός για το σόου που κάνει στους αγώνες του (πέρα από τις φοβερές επιδόσεις του), έχοντας γίνει ένας από τους αγαπημένους του κοινού του στίβου, αγωνίζεται αυτές τις μέρες στα αμερικανικά trials από όπου και θα προκύψει η Ολυμπιακή ομάδα των ΗΠΑ για τους ερχόμενους Αγώνες στο Παρίσι.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής των 100μ και 200μ, αγωνίστηκε στον προκριματικό των 100μ και κατά την παρουσίαση έβγαλε από την εμφάνισή του μία σπάνια κάρτα Yu-Gi-Oh! και την έδειξε στο κοινό. Η κάρτα αυτή ήταν ο Λευκός δράκος με μπλε μάτια (Blue-Eyes White Dragon), με στατιστικά 3000 attack (επίθεση) και 2.500 defense (άμυνα). Σύμφωνα με τη σειρά των manga, υπήρχαν μόνο τρεις τέτοιες σπάνιες κάρτες και τις κατείχε όλες το ίδιο άτομα. Στην πραγματική ζωή, ίσως αυτό το άτομο να είναι ο Νόα Λάιλς.

Ο Λάιλς, λοιπόν, έδειξε αυτή την κάρτα πριν τρέξει και τελικά με τη δύναμη του Yu-Gi-Oh! αλλά και το ταλέντο του, νίκησε με χρόνο 9.92. O Λάιλς θα τρέξει ακόμη δύο κούρσες στα 100μ, τον ημιτελικό και τον τελικό όπου θα πρέπει να βρεθεί στην πρώτη τριάδα για να μπορέσει να κλείσει τη θέση του για το Παρίσι ενώ θα αγωνιστεί και στα 200μ άρα πολύ πιθανό είναι να δούμε ξανά αυτή την κάρτα στα χέρια του.

Noah Lyles pulled out a Blue-Eyes White Dragon Yu-Gi-Oh! card for his 100m Olympic trial intro



pic.twitter.com/3ouE7Jmcjd