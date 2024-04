Απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ έκανε ο μόλις 21 ετών Μίκολας Αλέκνα στη δισκοβολία ανδρών, καταρρίπτοντας το παλιότερο παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στην ιστορία του στίβου.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που γράφαμε πως ο νεαρός Λιθουανός δισκοβόλος, Μίκολας Αλέκνα, ξεκινούσε τη σεζόν του με βολή στα 71.39μ και τώρα γράφουμε για τον ίδιο που έκανε ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο μόλις 21 ετών πρωταθλητής, που έχει δείξει από ακόμη μικρότερος πως πρόκειται να μας εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, αγωνίστηκε σε μίτινγκ στην Οκλαχόμα και έστειλε τον δίσκο στα 74.35μ (!) για να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε από το 1986 και ήταν 74.08μ και άνηκε στον Ανατολικογερμανό Γιούργκεν Σουλτ. Ο Αλέκνα κατέρριψε το αρχαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ στους άνδρες, το οποίου μέχρι και χθες "γιόρταζε" 38 χρόνια ζωής.

WORLD RECORD



The oldest men's world record in athletics has been broken 🔥



Mykolas Alekna has just thrown an astonishing 74.41m in the men's discus 🇱🇹



He takes down Jürgen Schult's mark of 74.08m from 1986 💥pic.twitter.com/3CejuqudpF