Οι Ελιούντ Κιπτσόγκε και Σιφάν Χασάν έδειξαν πως τελικά είναι… θνητοί, καθώς τερμάτισαν εκτός τριάδας στον μαραθώνιο στο Τόκιο.

Ο Ελιούντ Κιπτσόγκε έτρεξε τον τελευταίο του μαραθώνιο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες κι ήταν απογοητευτικός.

Τερμάτισε 10ος στον διεθνή μαραθώνιο του Τόκιου, καθώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του προπορευόμενου γκρουπ, σημειώνοντας χρόνο 2:06.50, με τον Μπένσον Κιπρούτο να κερδίζει με χρόνο 2:02.16, που είναι η 8η επίδοση όλων των εποχών.

#TokyoMarathon 2024

Benson KIPRUTO takes first place with an event record! pic.twitter.com/tpVmBR8kMR