Superleague, η βαθμολογία: Παρέμεινε στο -9 η διαφορά του Παναθηναϊκού από τον Λεβαδειακό

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά επίσης με τριάρα (3-0) και η μεταξύ τους διαφορά ανάμεσα σε 4η και 5η θέση παραμένει στους 9 βαθμούς.

Όσο ο απίστευτος, φετινός, Λεβαδειακός δεν έχει... φρένο, τόσο η μάχη για την 4η θέση θα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τον Παναθηναϊκό να... τρέχει να προλάβει, αλλά δεν είναι πλέον στο χέρι του. Οι Βοιωτοί παραδίδοντας μαθήματα ποδοσφαίρου σε ακόμη ένα ματς δεν είχαν πρόβλημα να κερδίσουν με 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης στην Λιβαδειά. Λίγες ώρες πιο μετά, ο Παναθηναϊκός αν και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν αγχωμένος κόντρα στην Κηφισιά των 10 παικτών, έκλεισε καλά το ματς κι έφτασε στο εύκολο κι ευρύ 3-0. Ετσι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και την 4η από την 5η θέση μένει σταθερή στους 9 βαθμούς και με τον Παναθηναϊκό να έχει πάντα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΟΦΗ.



Τα αποτελέσματα (19η αγωνιστική)

Παναιτωλικός – Αρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Νovibet 0-2

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (9μμ)



Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1. ΑΕK 44 (18 αγ.)

2. Ολυμπιακός 42 (17 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 41 (17 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

--------------------------------------

9. Κηφισιά 19 (18 αγ.)

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13 (18 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 8 (18 αγ.)

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

