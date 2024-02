Η Φέμκε Μπολ κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 49.24, στο Εθνικό πρωτάθλημα Ολλανδίας.

Πριν ένα χρόνο, η Φέμκε Μπολ σημείωνε ένα τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα στον κλειστό στίβο, με 49.26 στο Απελντορν.

Σήμερα, στο ίδιο στάδιο, κατά την διάρκεια του Εθνικού πρωταθλήματος στίβου της Ολλανδίας, η απίθανη Μπολ κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ της!





Watch Femke Bol 🇳🇱 break her world indoor 400m record at the Dutch Indoor Championships!



Video from @Atletiekunie pic.twitter.com/A8zrxvTV8Q