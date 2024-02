Λεπτομέρειες για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Κέλβιν Κίπτουμ, έδωσε η αστυνομία στη Κένυα.

Σε σοκ είναι ο παγκόσμιος στίβος με τον θάνατο του Κέλβιν Κίπτουμ.

Ο 24χρονος ρέκορντμαν του μαραθωνίου, σκοτώθηκε σε τροχαίο χθες αργά το βράδυ, σε περιοχή της δυτικής Κένυας.

Οπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το δυστύχημα έγινε στις 23:00 τοπική ώρα, με τον Κίπτουμ να είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αναποδογυρίσει και να πέσει σε δέντρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία, μαζί με τον συνόδηγό του, που ήταν ο προπονητής του. Ο Κίπτουμ βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο με σκισμένη την ζώνη ασφαλείας.

Στο όχημα υπήρχε κι άλλη μία γυναίκα η οποία έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο, αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Kelvin Kiptum's body still at Racecourse Hospital as Eldoret Hospital Mortuary is full and there is no space pic.twitter.com/tXQB05d8ko