Ένα από τα βασικά ερωτήματα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού που δεν έχουν πάρει απάντηση ακόμα είναι ποιος είναι τελικά ο μασκοφόρος δρομέας της Ολυμπιακής Φλόγας.

Τα σενάρια για το ποιος είναι ο δρομέας που μετέφερε το βράδυ της Παρασκευής (26/7) την Ολυμπιακή Φλόγα δίνουν και παίρνουν, με το κοινό των Social Media να δίνει απαντήσεις για την ταυτότητα του.

Στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού υπήρξε σύγχυση στον κόσμο που παρακολουθούσε, αφού άπαντες περίμεναν ότι στο φινάλε θα αποκαλυπτόταν. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ο δρομέας έγινε «καπνός» όταν παρέδωσε την δάδα στον Ζινεντίν Ζιντάν.

Η ταυτότητα του μυστηριώδους μασκοφόρου δρομέα, παραμένει ακόμα άγνωστη, με τους θεατές να σχολιάζουν την κινησιολογία του που θύμιζε το γνωστό βιντεοπαιχνίδι «Assasin's Creed».

Αρχικά ο δρομέας εμφανίστηκε κρατώντας την Φλόγα πάνω σε ένα πλοίο στον Σηκουάνα, με τη μουσική που έπαιζε να θυμίζει το «Φάντασμα της Όπερας» όπως και τα ρούχα του. Έπειτα ο δρομέας έκανε άλματα από κτίριο σε κτίριο και έφτασε να κατευθύνεται προς το Λούβρο.

Οι χρήστες του διαδικτύου που τον παρακολούθησαν τόσο από κοντά όσο και από την τηλεόραση προκάλεσαν «χάος» στα social media με τις θεωρίες του για την ταυτότητά του

Χρήστης του X σχολίασε υπέθεσε: «Αν αυτός ο μασκοφόρος δρομέας δεν αποδειχτεί ότι είναι η Σελίν Ντιόν, τότε τι κάνουμε;».

Μερικοί μάλιστα έγραψαν:« Μήπως είναι ο Σνουπ Ντογκ» και:« Μάλλον είναι ο Μαικλ Τζάκσον»

Άλλος χρήστης, δήλωσε: «Για κάποιο παράξενο λόγο, περιμένω να είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο»

και χιλιάδες ακόμα υποθέσεις για την ταυτότητα του υπάρχουν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Όταν αποκαλυφθεί η ταυτότητα του μασκοφόρου είναι σίγουρο πως θα «πέσει» το ιντρνετ! Μερικοί χρήστες υποθέτουν ότι η ταυτότητα του θα αποκαλυφθεί στην τελική λήξης στις 11 Αυγούστου του 2024.

