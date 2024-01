Η Μόλι Κόντερι «πέταξε» στα 4,83μ στο μίτινγκ του Ντελ Ερ, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στο επί κοντώ.

Η Βρετανή Μόλι Κόντερι έγινε η 8η επικοντίστρια της λίστας για τον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στη Γλασκώβη (1-3 Μαρτίου).

Στο επί κοντώ θα γίνει απευθείας τελικός με 12 αθλήτριες (όπως και στους άνδρες), με την Κόντερι να γίνεται η 8η που εξασφαλίζει θέση.

A performance to remember! @MollyCaudery vaults a world lead and lifetime best of 4.83m on her season’s debut in Val-de-Reuil!



Video: @FFAthletisme #WorldIndoorTour pic.twitter.com/fHM06ndiTs