Η 16χρονη Μελίνα Ζάραγκα κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό τού τριπλούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων (Κ20) στην Ιερουσαλήμ. Χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο η Βαλεντίνα Σάββα στη σφυροβολία.

Η Μελίνα Ζάραγκα πέτυχε με το παραπάνω το στόχο της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων (Κ20) στην Ιερουσαλήμ, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 13.01μ.

Η 16χρονη αθλήτρια από την Κέρκυρα έκανε την υπέρβαση με το ατομικό ρεκόρ στον προκριματικό (13.08μ.) και στον τελικό του αγωνίσματος κατάφερε να μπει στην 8άδα και στην πρώτη της συμμετοχή της σε μεγάλη διοργάνωση να κάνει έναν ολοκληρωμένο αγώνα.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ουκρανή, Ολεξάνδρα Τσερνούκα με 13.63μ., ενώ στο βάθρο ανέβηκαν και δύο αθλήτριες από τη Σερβία, η Τεοντόρα Μπόμπεριτς με 13.50μ. και η Αλεξάντρα Μίτροβιτς με 13.40μ.

Νικήτρια η Σάββα στη σφυροβολία

Ιστορική στιγμή για τον κυπριακό στίβο, με τη Βαλεντίνα Σάββα να γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στη σφυροβολία με 64.69μ. Είναι μόλις το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου σε ευρωπαϊκά π[ρωταθλήματα Κ20, μετά το 1991 και τη νίκη του Γιώργου Λουκαΐδη στα 3.000μ. στιπλ.

A historic gold for Cyprus! 🇨🇾



Valentina Savva becomes the first woman from Cyprus to win a European U20 title with gold in the hammer.



Just Cyprus’s second gold medal in European U20 Championships history! pic.twitter.com/AaGOqpzO5Y