Ο Ισάμ Ασίνγκα από το Σουρινάμ (!) έσπασε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 100 μέτρα εφήβων, τερματίζοντας σε χρόνο 9.89, στους Παναμερικανικούς αγώνες.

Ο νεαρός σπρίντερ από το Σουρινάμ έκανε την τέλεια κούρσα στο Σάο Πάολο και κατέρριψε το ρεκόρ του Λετσίλ Τεμπόγκο που ήταν 9.91 από πέρυσι.

Δεύτερος ήταν με 10.00 ο Βραζιλιάνος ντα Σίλβα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το στάδιο που γίνονται οι αγώνες, είναι σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων, κάτι που έχει συμβάλει σε ένα σημείο, στην επίτευξη του ρεκόρ.

In his first international competition, ’s Issam Asinga broke the world U20 100m record by clocking 9.89* on the first day of competition at the 53rd South American Championships in Sao Paulo,



*Subject to the usual ratification procedures