ΕΠΟ: «Σε αυτές τις στιγμές ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την τραγωδία στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται τραυματίες.

Η ΕΠΟ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».