Δύο από τα βαριά χαρτιά της εθνικής ομάδας, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη ρίχνονται στη μάχη για το 16άρι, στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων στη Σιλεσία.

Η δεύτερη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Σιλεσία και το στάδιο του Χορζόφ, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την εθνική ομάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος στην προσπάθεια παραμονής στην 1η κατηγορία.

Μετά τα 12 πρώτα αγωνίσματα που έγιναν την Παρασκευή (23/6) η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας, απέχοντας 15 βαθμούς από τη σωτηρία.

Το Σάββατο (24/6) σειρά παίρνουν τα βαριά όπλα της εθνικής ομάδας, στα πρόσωπα του Μίλτου Τεντόγλου και της Κατερίνας Στεφανίδη, με την ελπίδα να φέρουν αντίστοιχες πρωτιές και να μπουν 32 βαθμοί στο σακούλι της Ελλάδας.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπει στη μάχη βαθμοθηρίας στο μήκος στις 16:20. Είναι το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος και ο κάτοχος του ρεκόρ αγώνων με 8.38μ. από τη διοργάνωση του 2021 στην Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας.

Το έργο του πάντως δεν θα είναι εύκολο, o Έλληνας ολυμπιονίκης με καλύτερο φετινό άλμα στον ανοιχτό στίβο στα 8.26μ. από τις 25 Μαΐου στη Λεμεσό, θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ελβετό δεκαθλητή, Σίμον Εχάμερ, που επικράτησε προ ημερών στο Όσλο με 8.32μ.

Στον αγώνα θα είναι επίσης ο 18χρονος Ιταλός, Ματία Φουρλάνι με 8.24μ. από το μίτινγκ του Χένγκελο (4/6), ο Γάλλος, Τομ Καμπανιέ με 8.19μ. από τις 10 Ιουνίου και ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ με καλύτερο ρεκόρ μέσα στο 2023 στα 8.19μ. από τον Ιανουάριο.

Στο επί κοντώ γυναικών (16:55) τα σπουδαία ονόματα βρίσκονται στο Α' γκρουπ. Η Κατερίνα Στεφανίδη με τα 4.55μ. φέτος στον ανοιχτό από την Ντόχα (5/5) και η Φινλανδή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Βίλμα Μούρτο, με 4.75μ από τις 13 Ιουνίου στο Τούρκου είναι αυτές που ξεχωρίζουν.

Όμως δεν θα είναι μόνες. Τρεις ακόμα αθλήτριες με φετινό ρεκόρ στα 4.61μ. στον ανοιχτό, μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες, είναι η Ιταλίδα, Ρομπέρτα Μπρούνι, η Τσέχα, Αμαλίε Σβαμπίκοβα και η έμπειρη Ελβετίδα, Αντζέλικα Μοζέρ, ενώ η 24χρονη Γαλλίδα, Μαργκό Σεβριέ πριν από 15 ημέρες ξεπέρασε τα 4.71μ. στο Παρίσι.

Το αποτέλεσμα των Τεντόγλου και Στεφανίδη μοιάζει να είναι η βάση για την αντεπίθεση της εθνικής ομάδας, όμως από μόνο του δεν αρκεί.

Η εθνική ομάδα ποντάρει σε αυτή τη 2η ημέρα ποντάρει στην εμπειρία του Κώστα Δουβαλίδη στα 110μ. εμπ., του Κώστα Αναστασάκη στη σφυροβολία, στις ικανότατες Σπυριδούλα Καρύδη (τριπλούν) και Ελισάβετ Πεσιρίδου στα 100μ. εμπ., ενώ υπάρχουν και οι πρωτάρηδες σε τέτοια διαδικασία Σέργιος Διακοστεφανής (1.500μ.), Δημήτρης Λεβαντίνος (400μ. εμπ.) και Γεωργία Δεσπολάρη (800μ.), καθώς και η Δήμητρα Γναφάκη στα 400μ. εμπ. Και έχοντας ως γνώμονα την 6η θέση από τον Χάρη Ξενιδάκη στα 800μ., γιατί όχι, να μην ελπίζουμε σε καλή βαθμολογική συγκομιδή από αυτά τα παιδιά.

