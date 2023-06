Τα αποτελέσματα, οι θέσεις των Ελλήνων και η βαθμολογία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (1η ημέρα)

Πώς έχει η βαθμολογία στην 1η κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, τι έκαναν οι Έλληνες στα πρώτα 12 αγωνίσματα.

Μετά την 1η ημέρα και τη διεξαγωγή 12 αγωνισμάτων η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση της 1ης κατηγορίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Σιλεσία.

Η εθνική ομάδα έχει συγκομιδή 73β. και είναι στη 15η θέση σε σύνολο 16 εθνικών ομάδων. Οι τρεις τελευταίες χώρες υποβιβάζονται στη Β' Κατηγορία, με την Ελλάδα να απέχει 15β. από το Βέλγιο και την Ολλανδία και την παραμονή.

Η 2η θέση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, η 3η θέση από τον Δημήτρη Τσιάμη στο τριπλούν, η 6η θέση από τον Γιάννη Νυφαντόπουλο στα 100μ. και τον Χάρη Ξενιδάκη στα 800μ., καθώς και η 7η θέση από την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100μ. γυναικών, ήταν ό,τι το καλύτερο παρουσίασε η εθνική ομάδα στην 1η ημέρα στο στάδιο του Χορζόφ.

Τα αποτελέσματα και οι θέσεις των Ελλήνων

Σφαιροβολία (Γ)

1.Αουριόλ Ντομγκό (Πορτογαλία) 19.07

2. Γιεμισί Ογκουνλέιε (Γερμανία) 18.85

3.Αξελίνα Γιόχανσον (Σουηδία) 18.32

14.Μαρία Μαγκούλια (Ελλάδα) 15.13

Σφυροβολία (Γ)

1.Σάρα Φαντίνι 73.26

2.Σίλια Κοσόνεν 72.34

3.Μαλίαν Κορπόν 71.18

11. Σταματία Σκαρβέλη 65.07

Italy's new sprinting star!



Samuele Ceccarelli 🇮🇹 seals Italy's fourth victory of the day in the 100m in #Silesia2023! #EG2023 pic.twitter.com/5ktsr63MdT — European Athletics (@EuroAthletics) June 23, 2023

400μ. (Γ)

1.Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) 49.82

2.Ναταλία Κάτσμαρεκ (Πολωνία) 50.34

3.Σίνθια Μπολίνγκο (Βέλγιο) 50.95

16.Ειρήνη Βασιλείου (Ελλάδα) 53.90

Femke flies to yet another record!



A championship record of 49.82 to win the 400m for the Netherlands 🇳🇱 in #Silesia2023! #EG2023



(@atletiekunie) pic.twitter.com/roaxLq9QFU — European Athletics (@EuroAthletics) June 23, 2023

5.000μ. (Γ)

1.Νάντια Μπατοκλέτι (Ιταλία) 15:25.09

2.Χάνα Νούταλ (Μ. Βρετανία) 15:29.49

3.Αγκουέντα Μαρκές (Ισπανία) 15:31.04

14.Μαρία Κάσσου (Ελλάδα) 16:05.00

Τριπλούν (Α)

1.Τομπία Μπόκι (Ιταλία) 16.84

2.Νεκατί Ερ (Τουρκία) 16.71

3.Δημήτρης Τσιάμης (Ελλάδα) 16.38

400μ. (Α)

1.Χάβαρντ Ιγκβάλντσεν (Νορβηγία) 44.88

2.Ζοάο Κοέλιο (Πορτογαλία) 45.05

3.Λιεμάρβιν Μποναβέτσια (Ολλανδία) 45.06

16.Γιώργος Λαμπρόπουλος (Ελλάδα) 48.28

800μ (Α)

1.Ραμόν Βίπφλι (Ελβετία) 1:46.73

2.Φίλιπ Σνέιντρ (Τσεχία) 1:46.84

3.Μεχμέρ Τσελίκ (Τουρκία) 1:46.84

12.Χάρης Ξενιδάκης (Ελλάδα) 1:47.91

Δισκοβολία (Γ)

1.Κριστίν Πούντεζ (Γερμανία) 66.84

2.Ντέζι Οσακούε (Ιταλία) 64.35

3.Μελίνα Ρομπέρτ-Μιχόν (Γαλλία) 64.21

15.Δέσποινα - Αρετή Φιλιππίδου (Ελλάδα) 45.77

3.000μ. στιπλ (Α)

1.Ντάνιελ Άρτσε (Ισπανία) 8:25.88

2.Εμίλ Μπλόμπεργκ (Σουηδία) 8:26.27

3.Ζακ Σέντον (Μ. Βρετανία) 8:27.42

15ος Νέστορας Κολιός (Ελλάδα) 8:53.81

100μ. (Γ)

1.Εβα Σβόμποντα (Πολωνία) 11.09

2.Ράνι Ρόσιους (Βέλγιο) 11.20

3.Ενκέτια Σέντο (Ολλανδία) 11.24

7.Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (Ελλάδα) 11.30

Επί κοντώ (Α)

1.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.80

3.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.80

100μ. (Α)

1.Σαμουέλε Τσεκαρέλι (Ιταλία) 10.13

2.Ραφαέλ Μποζού (Ολλανδία) 10.14

3.Τζέρεμι Αζού (Μ. Βρετανία) 10.16

6.Γιάννης Νυφαντόπουλος (Ελλάδα) 10.30