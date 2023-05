Οι δύο σφυροβόλοι συνεχίζουν τις καλές εμφανίσεις στις ΗΠΑ.

Ο Κώστας Ζάλτος συνεχίζει τις σταθερές εμφανίσεις στη σεζόν που δείχνουν ικανές να τον φτάσουν μέχρι και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Βουδαπέστης. Ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε στο Περιφερειακό κολεγιακό πρωτάθλημα Big 10 στο Μπλούμονγκντον της Ιντιάνα και κατέλαβε την πρώτη θέση στη σφυροβολία με βολή στα 74.93μ.

Ο αθλητής ξεκίνησε με 70.48μ. και συνέχισε διαδοχικά στα 73.14μ., 73.35μ., 72,81 μ., 73.29μ. και σημείωσε την μεγαλύτερη βολή στην τελευταία του προσπάθεια. Ο Ζάλτος θα συνεχίσει τους αγώνες του στις ΗΠΑ κι αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Ο αθλητής πριν περίπου 15 ημέρες πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 75.27 μέτρα.=

Kostas Zaltos is the greatest hammer thrower in #Gophers history‼️ #ncaaTF



Today he proved it with his third straight @bigten title! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/E2LoRO0DgW