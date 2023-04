Εκατό Golden Retrievers θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο της Βοστόνης

Στις ΗΠΑ πρωτοπορούν για άλλη μια φορά, 100 Golden Retrievers θα πάρουν μέρος στον μαραθώνιο της Βοστόνης, για να τιμήσουν τον επίσημο σκύλο του ιστορικού αγώνα, τον Σπένσερ, που πέθανε σε ηλικία 13 ετών.

To πρωί της Δευτέρας 17 Απριλίου πλήθος 30.000 δρομέων θα πάρουν εκκίνηση στον μαραθώνιο της Βοστόνης, ανάμεσά τους και ο Έλιουντ Κιπτσόγκε που στοχεύει στην 5η νίκη του στους έξι συνολικά Majors.

Όμως θα προηγηθεί μια ξεχωριστή εκδήλωση. Περισσότερα από 100 Golden Retrievers θα περπατήσουν ένα μίλι και θα περάσουν τη γραμμή του τερματισμού προς τιμήν του Σπένσερ, του σκύλου που τα εννέα προηγούμενα χρόνια έκλεβε την παράσταση και πέθανε από καρκίνο τον Φεβουάριο σε ηλικία 13 ετών.

Spencer the Boston Marathon dog, a beloved face along the route who is known for amping up runners, was honored today with a special portrait. It was a bittersweet day, as his owner announced that Spencer has been diagnosed with cancer and may not make it to the next race. pic.twitter.com/IdbXl6pro0