Σοκαριστικές στιγμές σε μαραθώνιο στο Καμερούν όπου εκρηκτικός μηχανισμός έσκασε ανάμεσα από τους δρομείς την ώρα που έτρεχαν!

Μνήμες... Βοστώνης φέρνει στο μυαλό η εικόνα με εκρηκτικό μηχανισμό που έσκασε ανάμεσα σε αθλητές, κατά την διάρκεια του μαραθωνίου «της Ελπίδας» όπως τον ονόμασαν στο Καμερούν.

Την ώρα που δεκάδες δρομείς περνούν από δρόμο της διαδρομής, γίνεται μία ισχυρή έκρηξη, ανάμεσά τους! Οι περισσότεροι αθλητές σωριάστηκαν στο έδαφος και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, υπάρχουν τουλάχιστον 19 τραυματίες.

Δεν έχει γίνει αναφορά για νεκρούς, ούτε η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

- Explosions occur in #Cameroon during marathon. The incident took place in the town of Buea, in the southwest of the country. At least 19 athletes were injured.



Responsibility for the terrorist attack was claimed by one of the local groups fighting the incumbent government pic.twitter.com/lHIWYMbSPK