Ο Κέλβιν Κίπτουμ από την Κένυα με 2ώρ.01:53 και η Αμάνε Μπερίσο από την Αιθιοπία με 2ώρ.14:58 συνδύασαν τη νίκη τους στον μαραθώνιο της Βαλένθια με την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε άνδρες και γυναίκες.

Για μια ακόμα χρονιά στον μαραθώνιο της Βαλένθια επιτεύχθησαν κορυφαίες επιδόσεις, με τον Κέλβιν Κίπτουμ από την Κένυα με 2ώρ.01:53 και την Αμάνε Μπερίσο από την Αιθιοπία με 2ώρ.14:58, να φθάνουν στη νίκη. Μάλιστα οι επιδόσεις τους είναι οι 3ες καλύτερες όλων των εποχών σε άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα.



Στον αγώνα των ανδρών οι τέσσερις πρώτοι κατέβηκαν τις 2ώρ.04, με τη 10άδα να κλείνει στις 2ώρ.06.09. Ο Κέλβιν Κίπτουμ ήταν ο μεγάλος νικητής, τερματίζοντας σε 2ώρ.01:53. Ο 23χρονος Κενυάτης σημείωσε την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω από τους Ελίουντ Κιπτσόγκε (2ώρ.01:09, Βερολίνο 2022) και Κενενίσα Μπεκέλε (2ώρ.01:41, Βερολίνο 2019). Παράλληλα, πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο που έχει επιτευχθεί ποτέ από δρομέα που κάνει ντεμπούτο στον μαραθώνιο.

«Δεν περίμενα να νικήσω, αλλά ήμουν καλά προετοιμασμένος και αυτό ήθελα να αποδείξω, δήλωσε ο Κίπτουμ, που έχει ατομικό ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στα 58:42, χρόνο που σημείωσε επίσης στη Βαλένθια, τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο Τανζανός, Γκάμπριελ Γκεάι πήρε τη 2η θέση με 2ώρ.03:00 (8η επίδοση όλων των εποχών), στην 3η θέση ήταν ο Κενυάτης, Αλεχάντερ Μουτίσο με 2ώρ.03:29.



Η Μπερίσο νίκησε το φαβορί στις γυναίκες

Στον αγώνα των γυναικών το φαβορί ήταν η Λετεσενμπέρ Γκίντεϊ από την Αιθιοπία, έστω κι αν η πρωταθλήτρια κόσμου στα 10.000μ. έτρεξε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο.

Όμως η νίκη πήγε στην 31χρονη συμπατριώτισσά της Αμάνε Μπερίσο, με 2ώρ.14:58, επίδοση που είναι η 3η κορυφαία όλων των εποχών, μετά τις 2ώρ.14:04 από την Κενυάτισσα Μπριτζίτ Κοσγκέι (Σικάγο, 2019) και τις 2ώρ.14:18 από την επίσης Κενυάτισσα, Ρουθ Τσέπνγκετιτς (Σικάγο, 2022).

The Top seven women at the @maratonvalencia all broke 2:19, the most in a single race, with a number of national records set.



1. Amane Beriso (ETH) 2:14:58

2. Letesenbet Gidey (ETH) 2:16:49

3. Sheila Chepkirui (KEN) 2:17:29#42kValencia pic.twitter.com/XfLMUkGPKM