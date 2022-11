Ο Άριεν Ρόμπεν έκανε ντεμπούτο στο μαραθώνιο το Απρίλιο στο Ρότερνταμ, με 3ώρ.13:40 και τώρα έτρεξε στο Ναϊμέγκεν τα 15 χλμ. σε 55:01.

Ο Άριεν Ρόμπεν αν δεν ήταν κορυφαίος ποδοσφαιριστής, θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός μαραθωνοδρόμος. Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, με τους «οράνιε» μέτρησε 96 συμμετοχές και 37 γκολ, το έδειξε στην πρώτη του απόπειρα τον Απρίλιο στο μαραθώνιο του Ρότερνταμ, καλύπτοντας τα 42.195μ., σε 3ώρ.13:40.

Ο 38χρονος Ρόμπεν ανήμερα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, έδειξε για άλλη μια φορά τις ικανότητές του σε αγώνα αποστάσεων, πήρε μέρος στον αγώνα «Επτά Λόφων» (Seven Hills Race) απόστασης 15 χλμ. στο Ναϊμέγκεν, σημειώνοντας 55:01, τερματίζοντας στην 370ή θέση σε σύνολο 15.000 περίπου δρομέων.

This is pretty impressive! Arjen Robben runs the Seven Hills Run 15K in around 55 minutes! pic.twitter.com/YQJOwcsWHN