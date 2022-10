Γκάφα ολκής από τους διοργανωτές του Great Scottish Run όπου μέτρησαν λάθος την απόσταση στο 10αρι και έτσι το ρεκόρ Ευρώπης της Ελις ΜακΚόλγκαν δεν έγινε ποτέ!

Ενα ρεκόρ Ευρώπης που σημειώθηκε πρόσφατα στον στίβο και συγκεκριμένα στα 10χλμ δρόμου, δεν θα μετρήσει ποτέ.

Η Βρετανή Ελις ΜακΚόλγκαν είχε κάνει εθνικό ρεκόρ και ρεκόρ Ευρώπης με 30:18, όμως αυτό δεν θα ισχύσει.

Αυτό, γιατί οι διοργανωτές έκαναν λάθος στην απόσταση, η οποία μετά από επανεξέταση, αποδείχθηκε πως ήταν 150 μέτρα μικρότερη!

«Ηταν ένα ανθρώπινο λάθος. Ενα μέρος της διαδρομής δεν καθορίστηκε σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σχέδια. Αυτό επηρέασε και τον αγώνα του ημιμαραθωνίου, αλλά η κούρσα ήταν έγκυρη. Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι που αυτό συνέβη στα 10k, σε μια απίστευτα θετική επιστροφή του Great Scottish Run μετά την πανδημία. Ήρθαμε απευθείας σε επαφή με την αθλήτρια για να ζητήσουμε συγγνώμη» ανέφεραν οι διοργανωτές.

