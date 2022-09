Η Ελίνα Τζένγκο με τη «χρυσή» επιτυχία της στον ακοντισμό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, έθεσε υποψηφιότητα για τον τίτλο του ανερχόμενου αστεριού στην Ευρώπη για το 2022.

Η Ελίνα Τζένγκο είναι ανάμεσα στις 10 συνολικά υποψήφιες για τον τίτλο της κορυφαίας ανερχόμενης αθλήτρια της Ευρώπης για το 2022, στην επίσημη ψηφοφορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν η νικήτρια στον ακοντισμό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο με βολή στα 65.81μ. που ισοδυναμεί με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Η σχετική ψηφοφορία στα social media της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

RT to vote for Elina Tzengko! European javelin champion European leader at 65.81m Voting closes on Friday 30 September. #GoldenTracks pic.twitter.com/MfqJJgoGqn

Oι άλλες εννέα υποψήφιες

Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) Ακοντισμός

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια U20

Ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ρεκόρ Ευρώπης U20 (63.52μ.)

Σάγκα Βάνινεν (Φινλανδία) Έπταθλο

Πρωταθλήτρια κόσμου U20

Κορυφαία επίδοση της χρονιάς U20 με 6.193β.

Αντζελίνα Τόπιτς (Σερβία) Ύψος

Πρωταθλήτρια Ευρώπης U18

Χάλκινο στο ευρωπαϊκό του Μονάχου

Χάλκινο στο παγκόσμιο U20

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο U18 με 1.96μ.

RT to vote for Angelina Topic!



European U18 high jump champion

European bronze medallist

World U20 bronze medallist

World U18 best at 1.96m



Voting closes on Friday 30 September.#GoldenTracks pic.twitter.com/EGn5rSumB8