O Mίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους τέσσερις υποψήφιους που επέλεξε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή για τον Αύγουστο.

Μετά τις γυναίκες η ευρωπαϊκή ομοσπονδία παρουσίασε και τους τέσσερις αθλητές που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή για τον μήνα Αύγουστο.

Ανάμεσά τους και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος στο Μόναχο διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μήκος, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο με 8.52μ.

A golden quartet!



Who is your men's Athlete of the Month for August?



Poll to follow. pic.twitter.com/2IJ4CcniN2