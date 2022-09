Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επελέγη από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ως μια από τις υποψήφιες για τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας για τον μήνα Αύγουστο.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είναι ανάμεσα στις τέσσερις υποψήφιες αθλήτριες για τον τίτλο της κορυφαίας για τον μήνα Αύγουστο, όπως τις επέλεξε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Μετά τους θριάμβους της στα 20χλμ. και στα 35χλ. βάδην στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, η 38χρονη Ελληνίδα απόλυτα φυσιολογικά είναι στις υποψήφιες που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και οι φίλοι του στίβου μέσα από τo twitter και το instagram της European Athletics έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν την κορυφαία αθλήτρια για τον μήνα Αύγουστο μέχρι την Τρίτη (13/9).



Από τις άλλες υποψήφιες και αυτή που μοιάζει μεγαλύτερη «απειλή» είναι η Φέμκε Μπολ. Η 22χρονη από την Ολλανδία κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στα 400μ., στα 400μ. εμπ. και ως μέλος της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ.

Eight gold medals in #Munich2022 between these four candidates!



Who is your Athlete of the Month for August? Poll to follow. pic.twitter.com/u1zEEN6Wya