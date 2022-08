Ο Λέτσιλ Τεμπόγκο έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα της Κ20, αλλά ο τρόπος που πανηγύρισε, προκάλεσε αντιδράσεις.

Ως ασέβεια προς τον Τζαμαϊκανό αντίπαλό του, αλλά και τον… Γιουσέιν Μπολτ, χαρακτηρίστηκε ο τρόπος που πανηγύρισε τη νίκη του στα 100 μέτρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, ο Λέτσιλ Τεμπόγκο.

Ο αθλητής από τη Μποτσουάνα έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 με 9.91 και μάλιστα στα τελευταία 20 μέτρα αντί να τρέξει κανονικά τη κούρσα του, γύρισε και… έδειξε τον Τζαμαϊκανό αντίπαλό του, Ενκρούμι, σε μια κίνηση που είχε γίνει viral από τον Γιουσέιν Μπολτ, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου (όπου είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ…).

The world has a new sprint sensation and his name is Letsile Tebogo from Botswana pic.twitter.com/rzA1Ty0dHj