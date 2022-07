Η Νικόλ Κυριακοπούλου επέστρεψε πριν μία εβδομάδα από το Ορεγκον, όχι όμως και τα κοντάρια της που... γύρισαν στο Πόρτλαντ.

Δεν της έφτανε η στενοχώρια από το πως εξελίχθηκε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, η Νικόλ Κυριακοπούλου έχει τώρα να αγωνιά και με την τύχη των κονταριών της.

Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ επέστρεψε πριν από μία εβδομάδα στην Ελλάδα, όμως ακόμη, οκτώ ημέρες μετά, δεν έχει παραλάβει τα κοντάρια της, θέτοντας σε κίνδυνο το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς κυνηγά αγώνες για να πάρει μια θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Κυριακοπούλου επέστρεψε με Αμερικανική αεροπορική εταιρεία, η οποία παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, αντί να της επιστρέψει τα κοντάρια, τα έστειλε πίσω στο Πόρτλαντ!

Hi @united

8d after my travels, still my poles R missing cause U decided NOT to accept to carry them MIDWAY my flight!

Poles checked in on 21.7 with UA2638 PDX - EWR & UA124 EWR - ATH. But you decided NOT 2 load them on the 2nd flight, instead U send them back to Portland! pic.twitter.com/Lq9AeOMOTJ